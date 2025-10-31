Περιοδεία στην επαρχία Πάφου για εξέταση θεμάτων της αρμοδιότητας της πραγματοποίησε σήμερα η Υπουργός Γεωργίας. Η Μαρία Παναγιώτου επισκέφθηκε την Κυβερνητική Έπαυλη Αχέλειας, το επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Πάφου, ενώ είχε και συνάντηση με τον πρόεδρο του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπο Πιττοκοπίτη.

Στην Κυβερνητική Έπαυλη Αχέλειας η Υπουργός Γεωργίας συναντήθηκε με παραγωγούς και εκπροσώπους αγροτικών οργανώσεων με τους οποίους συζήτησε θέματα που τους απασχολούν και άκουσε αιτήματα τους. Στη συνέχεια μετέβη στο Γραφείο Γεωργίας όπου εξήγγειλε κυβερνητικές αποφάσεις για σχέδια που έχουν σχέση με την ενίσχυση του αγροτικού τομέα και το υδατικό ισοζύγιο στην επαρχία Πάφου.

Ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου δήλωσε ότι η αρμόδια Υπουργός εξήγγειλε σήμερα επιχορηγήσεις για αξιοποίηση εγκαταλελειμμένης ξηρικής γης, ώστε να επαναξιοποιηθούν τέτοιες εκτάσεις για δενδροφυτεύσεις. Οι δενδροφυτεύσεις αυτές, είπε ο κ. Πιττοκοπίτης, θα χρηματοδοτηθούν από το συγκεκριμένο σχέδιο που παρουσίασε σήμερα η Μαρία Παναγιώτου. Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται στο πλάνο για ενίσχυση του εισοδήματος των αγροτών, είπε, αλλά και την ενίσχυση των σχεδιασμών πυροπροστασίας.

Ο κ. Πιττοκοπίτης ανέφερε ακόμη ότι με την Υπουργό Γεωργίας συζητήθηκε και το θέμα του υδατικού στην πόλη και επαρχία της Πάφου. Ανέφερα ότι θεωρώ πως πλέον το υδατικό έχει επιλυθεί για την επαρχία μας, τόνισε, με την λειτουργία των κινητών μονάδων αφαλάτωσης και την επιδιόρθωση και επαναλειτουργία της μόνιμης μονάδας των Κουκλιών, υπό την προϋπόθεση ότι θα υλοποιηθεί η εξαγγελία του Προέδρου Χριστοδουλίδη για ενίσχυση της δυναμικότητας της μονάδας των Κουκλιών από τις 15 χιλιάδες στις 25 χιλιάδες κυβικά μέτρα ημερησίως μέχρι το επόμενο καλοκαίρι.

Θέσαμε ενώπιον της Υπουργού Γεωργίας και το θέμα της εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδας αφαλάτωσης και στο διαμέρισμα Χρυσοχούς, είπε ο Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, ώστε να απεξαρτηθεί και η περιοχή αυτή από τις καιρικές συνθήκες.

Η κ. Παναγιώτου τόνισε ότι η λειτουργία κινητής μονάδας και στην περιοχή Χρυσοχούς είναι στα πλάνα του Υπουργείου και καταβάλλονται προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή.