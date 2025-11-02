Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 χρόνων ο γνωστός επιχειρηματίας Φίλιππος Σοφοκλέους (Philips), ιδρυτής της πρώτης μεγάλης και σύγχρονης υπεραγοράς στην Πάφο του Philips Supermarket που λειτούργησε επί της λεωφόρου Αθηνών, απέναντι από την Πυροσβεστική και την Τροχαία Πάφου. Άνθρωπος με όραμα , αποφασιστικότητα , άφησε το δικό του αποτύπωμα στη σύγχρονη ιστορία του λιαννεμπορίου και του επιχειρείν του τόπου.

Η κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη 4 Νοεμβρίου και ώρα 1.30μμ από τον Ιερό Ναό Γεννήσεως του Χριστού στην Τάλα.

Παράκληση της οικογένειας είναι όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές στον ΠΑΣΥΚΑΦ και στο ίδρυμα Κιβωτός.