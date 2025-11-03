Επ’ αόριστη αποχή από τα καθήκοντά τους πραγματοποιούν από το πρωί της Δευτέρας οι μεταφορείς της Παγκύπριας Συντεχνίας Μεταφορέων, παρά τις πρόσφατες συναντήσεις που είχαν με τους Υπουργούς Εργασίας και Μεταφορών, καθώς και με την ανάδοχο εταιρεία Eurogate, η οποία διαχειρίζεται το λιμάνι Λεμεσού.

Η απόφαση λήφθηκε ύστερα από ολονύχτια συνεδρία των μεταφορέων, όπου αξιολογήθηκαν τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων των προηγούμενων ημερών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα προβλήματα που αφορούν το Υπουργείο Μεταφορών παραμένουν άλυτα, με κυριότερα τα ζητήματα που σχετίζονται με τα ύψη των εμπορευματοκιβωτίων και την εγγραφή των καρότσων τύπου «φυσερό» (Extendable Skeletal Semitrailers).

«Δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση από τη διαχειρίστρια εταιρεία»

Σε δηλώσεις του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο Κεντρικός Οργανωτικός Γραμματέας της ΠΟΒΕΚ, Κυριάκος Μουστάκας, ανέφερε ότι οι μεταφορείς οδηγήθηκαν στην αποχή λόγω της πλήρους απουσίας ανταπόκρισης από τη διαχειρίστρια εταιρεία του λιμανιού.

«Θέσαμε ζητήματα που δεν έχουν κανένα κόστος για την εταιρεία, αλλά θα βοηθούσαν σημαντικά τη λειτουργία των μεταφορείων και θα μείωναν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Δυστυχώς, δεν υπήρξε καμία ευαισθησία», δήλωσε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι έγιναν επαφές και με τα δύο αρμόδια Υπουργεία, τα οποία κατέθεσαν εισηγήσεις, χωρίς όμως να δοθεί η απαραίτητη διαβεβαίωση ότι θα εφαρμοστούν. «Δεν πειστήκαμε ότι οι λύσεις που προτάθηκαν θα υλοποιηθούν. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξουν δεύτερες σκέψεις και ότι θα κληθούμε ξανά σε διάλογο», πρόσθεσε.

Τα κύρια προβλήματα που οδηγούν στην αποχή

Ο κ. Μουστάκας απαρίθμησε τα βασικά σημεία τριβής:

1. Ταχογράφοι:

Σύμφωνα με τους μεταφορείς, εάν εφαρμοστούν όσα εισηγήθηκε το Υπουργείο Εργασίας, το ζήτημα θα μπορούσε να επιλυθεί.

2. Ύψη εμπορευματοκιβωτίων & μη εγγραφή καρότσων τύπου φυσερό:

Πρόκειται για τα δύο βασικά προβλήματα που επαναλαμβάνονται στις συζητήσεις με το Υπουργείο Μεταφορών.

3. Χρεώσεις ημερών παραμονής των εμπορευματοκιβωτίων:

Ένα από τα κεντρικά σημεία διαφωνίας με την Eurogate αφορά τη μέρα άφιξης του πλοίου.

Όπως εξηγεί ο κ. Μουστάκας, η εταιρεία μετρά την ημέρα άφιξης ως πλήρη ημέρα χρέωσης, ακόμη και αν το πλοίο δέσει το μεσημέρι ή αργότερα.

«Εμείς ζητούμε η ημέρα άφιξης να μην υπολογίζεται, γιατί μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να ξεκινήσει η εκφόρτωση, η μέρα έχει χαθεί.»

4. Μη απελευθέρωση εμπορευματοκιβωτίων χωρίς υπαιτιότητα του μεταφορέα.

Ο κ. Μουστάκας τόνισε ότι συχνά οι μεταφορείς μπλοκάρονται στην έξοδο του λιμανιού, παρότι έχουν όλα τα νόμιμα έγγραφα από εκτελωνιστή και τελωνείο, επειδή εκκρεμούν οφειλές που αφορούν τον πλοιοκτήτη ή τον πράκτορα.

«Ο μεταφορέας αναγκάζεται να πληρώνει χρεώσεις που δεν τον αφορούν, χάνοντας χρόνο και μέρα εργασίας. Αυτό είναι απαράδεκτο.»

Καμία ανταπόκριση για συνάντηση – Φόβοι για συμφόρηση στο λιμάνι

Οι μεταφορείς επιχείρησαν να εξασφαλίσουν νέα συνάντηση με την εταιρεία, χωρίς επιτυχία.Ο κ. Μουστάκας προειδοποίησε ότι, εάν η αποχή συνεχιστεί, το λιμάνι ενδέχεται να γεμίσει, αφού έχουν προγραμματιστεί περίπου δέκα αφίξεις πλοίων τις επόμενες μέρες.

«Αν γεμίσουν οι χώροι, δεν θα υπάρχει πού να μπουν τα εμπορευματοκιβώτια. Μπορεί να αναγκαστούν να ειδοποιήσουν τα πλοία να πάνε αλλού. Αυτό επηρεάζει και τη δική τους δουλειά», δήλωσε.

H ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών για την απεργία

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι το Τμήμα Οδικών Μεταφορών έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση τροποποιητικά νομοσχέδια, μετά από συναντήσεις και συνεννόηση με την Παγκύπρια Συντεχνία Μεταφορέων Α’.

Τα νομοσχέδια ρυθμίζουν ζητήματα που αφορούν το επιτρεπόμενο ύψος φορτίου για τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίου ISO Container High Cube, καθώς και την πλευρική προστασία ημιρυμουλκούμενων που έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλουν το μήκος τους.

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων εκφράζει απορία για την εξαγγελία απεργίας από την Παγκύπρια Συντεχνία Μεταφορέων Α’, η οποία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025, τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη η δημόσια διαβούλευση των νομοσχεδίων.

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων δεν δύναται να ανταποκριθεί στη δέσμευση που ζητά η Παγκύπρια Συντεχνία Μεταφορέων Α’ ότι οι διαδικασίες Βουλή των Αντιπροσώπων θα ολοκληρωθούν έως την Τετάρτη, καθώς η ψήφιση των νομοσχεδίων αποτελεί αρμοδιότητα της Νομοθετικής Εξουσίας.

Η διαβούλευση αποτελεί συνέχεια συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων με την Παγκύπρια Συντεχνία Μεταφορέων Α’ στις 9 Ιουλίου 2025 και στις 29 Σεπτεμβρίου 2025 όπου συζητήθηκαν εκτενώς τα χρόνια ζητήματα του κλάδου των Μεταφορέων Α’.

Η δημόσια διαβούλευση παραμένει ανοιχτή για σχόλια από τους επηρεαζόμενους έως τις 28 Νοεμβρίου 2025 στις πιο κάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

https://www.mcw.gov.cy/mcw/rtd/rtd.nsf/All/FC853161B1BB0526C2258D300033D641?OpenDocument

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του για συνεχή διάλογο και συνεργασία με όλους τους φορείς του κλάδου, με στόχο την προώθηση λύσεων που ενισχύουν τη λειτουργία και την ασφάλεια των οδικών μεταφορών.