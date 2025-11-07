Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των Εκπαιδευτικών του Προγραμμάτων μέσω διαλέξεων, διδασκαλίας μαθημάτων και πρακτικής αλλά και ενδυναμώνοντας σχέσεις με την κοινωνία, το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΠΑΚ που εδρεύει στην Πάφο, φιλοξένησε χθες στους χώρους του εκπροσώπους της Ιταλικής Πρεσβείας στην Κύπρο με τους οποίου είχε και επαφές για τον προγραμματισμό κοινών δραστηριοτήτων εντός του τρέχοντος μηνός.

Ανάμεσα σε άλλα, διακεκριμένος Ιταλός σεφ θα βρίσκεται στην Πάφο, για να διδάξει ουσιαστικά τα μυστικά της ιταλικής κουζίνας στους φοιτητές που παρακολουθούν τον σχετικό κλάδο.

Όπως δήλωσαν στον «Φ» οι Chiara Ratzenberger και Laura Paoloni που εκπροσώπησαν την Ιταλική Πρεσβεία στις εγκαταστάσεις του ΤΕΠΑΚ στην Πάφο, υπάρχει ήδη συνεργασία της Πρεσβείας και της χώρας τους με το διδακτικό και το διοικητικό προσωπικό του ΤΕΠΑΚ στην Λεμεσό και τώρα οι σχέσεις θα επεκταθούν και με τις σχολές του ΤΕΠΑΚ στην Πάφο.

Στόχος, τόνισαν, να δώσουν την ευκαιρία στους φοιτητές της Σχολής Τουρισμού να πάρουν μαθήματα και να μπουν στην κουζίνα με πασίγνωστο Ιταλό σεφ για να μυηθούν στην περιζήτητη και δημοφιλή κουζίνα της Ιταλίας.