Σοβαρά προβλήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης εξακολουθούν να καταγράφονται εδώ και μια δεκαετία σχεδόν στην περιοχή του τεχνητού υφάλου Γεροσκήπου, στην τοποθεσία «Μουλιά», προειδοποιούν τοπικοί φορείς και αρχές της Πάφου, με αποτέλεσμα, τονίζουν χαρακτηριστικά, ο ύφαλος να είναι ουσιαστικά μέχρι και σήμερα μόνο στα χαρτιά.

Οι φορείς της Πάφου επισημαίνουν ειδικότερα ότι η απουσία διαχειριστικού σχεδίου περιοχής, ο περιορισμένος έλεγχος και η ανεπαρκής εποπτεία, έχουν επιτρέψει την παράνομη αλίευση ημέρα και νύχτα, αλλά και την άγνοια κοινού και επαγγελματιών του τουρισμού για την ύπαρξη της προστατευόμενης περιοχής.

Προκειμένου να αποφευχθούν ακόμη πιο δυσάρεστες καταστάσεις στην περιοχή, επισημαίνουν, θα πρέπει άμεσα να ετοιμαστεί από το Τμήμα Αλιείας και με τη συνεργασία των φορέων της Πάφου διαχειριστικό σχέδιο, να οριοθετεί με σημαδούρες η περιοχή του τεχνητού υφάλου, να ορισθούν δύο ή τρία σημεία πρόσδεσης σκαφών στην περιοχή, να δημιουργηθεί τηλεφωνική γραμμή άμεσης επικοινωνίας για καταγγελία παραβάσεων και παραβατών, να εφαρμοσθεί σύγχρονη τεχνολογία ελέγχου της περιοχής και να συμπεριληφθεί η βραχονησίδα των Μουλιών εντός του τεχνητού υφάλου ως θαλάσσιου βιότοπου σημαντικού για ανάπτυξη της βιοποικιλότητας.