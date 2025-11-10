Δικαστικά άρχισαν να κινούνται κάτοικοι της κοινότητας Άρμου, βορείως της πόλης της Πάφου, εναντίον των αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών με αφορμή έργα ανάπλασης που γίνονται στο οδικό δίκτυο της κοινότητας. Επηρεαζόμενοι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι ο τρόπος εκτέλεσης των έργων βελτίωσης και ανάπλασης δρόμων, συντείνει στον εκμηδενισμό της περιουσίας τους.

Κάτοικοι της Άρμου δήλωσαν χαρακτηριστικά στον «Φ» ότι σε δρόμους της κοινότητας, που είναι όπως τόνισαν ούτως ή άλλως πολύ στενοί, όπως στους πυρήνες των πλείστων κοινοτήτων της υπαίθρου, άλλαξαν τα υψόμετρα στα πλαίσια των αναπλάσεων με αποτέλεσμα σε αυλές κατοικιών που ξαφνικά βρέθηκαν κάτω από το επίπεδο του δρόμου ή στο ίδιο ύψος με αυτόν, να γεμίζουν με νερό σε κάθε έντονη βροχόπτωση. Παράλληλα, υποστηρίζουν, έχουν για τον ίδιο λόγο αποκοπεί και είσοδοι χώρων στάθμευσης σε κατοικίες.

Οι διαμαρτυρόμενοι τονίζουν επίσης ότι στους ήδη στενούς δρόμους της Άρμου έχουν κατασκευαστεί και πεζοδρόμια σε ύψος και πλάτος που δεν δικαιολογείται και δεν χρειάζεται σε μια μικρή κοινότητα, με αποτέλεσμα η διακίνηση των οχημάτων εντός του πυρήνα του χωριού να καθίσταται ακόμη πιο προβληματική. Καταγγέλλουν δε, ότι σε κάποιες περιπτώσεις τα νέα αυτά πεζοδρόμια εφάπτονται των τοίχων των κατοικιών, γεγονός υποστηρίζουν που είναι παράνομο άνευ της άδειας τους.

Ως αποτέλεσμα όλων αυτών των αποφάσεων και έργων, αναφέρουν κάτοικοι της κοινότητας, οι περιουσίες τους έχουν υποστεί δραστική μείωση αξίας, για αυτό και οι ίδιοι έχουν αρχίσει να προσφεύγουν ή σχεδιάζουν να προσφύγουν ενώπιον της δικαιοσύνης για να δικαιωθούν όπως τονίζουν.