Ακτίδα φωτός για το μέλλον 2000 ζώων, τα οποία φιλοξενούνται στο Καταφύγιο Ζώων Πάφου, το οποίο βάζει λουκέτο μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, αναζητούν εθελοντές και φιλόζωοι στην Πάφο. Κατά την διάρκεια εκδήλωσης διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε σήμερα έξω από το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου με αίτημα την εξεύρεση από το κράτος ή τις τοπικές αρχές λύσης στο πρόβλημα, ανακοινώθηκε ότι την ερχόμενη Πέμπτη οι εκπρόσωποι του καταφυγίου και το Κόμμα για τα Ζώα έχουν κληθεί στον Δήμο Ιεροκηπίας για συζήτηση του θέματος, μετά και την κατάθεση αγωγής εναντίον των εκπροσώπων του καταφυγίου.

Δεκάδες φιλόζωοι και εξελοντές που εργάζονται στο καταφύγιο κρατώντας πανό και πλακάτ ζήτησαν και σήμερα βοήθεια από τον κόσμο και το κράτος, ώστε να βρεθεί είτε χώρος να μετακινηθεί το καταφύγιο είτε τρόπος να διασωθούν τα ζώα που φιλοξενεί. Ο πρόεδρος του Κόμματος για τα Ζώα, Κυριάκος Κυριάκου, που παρέστη και μίλησε στην εκδήλωση, ανέφερε στον «Φ» ότι αίτημα των διαμαρτυρομένων είναι η αναστολή της δικαστικής εντολής για κλείσιμο του καταφυγίου λόγω οχληρίας και η εξεύρεση εναλλακτικού χώρου για την φιλοξενία όλων αυτών των ζώων.

Ο κ. Κυριάκου εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι κάτι θετικό μπορεί να προκύψει από την συνάντηση της Πέμπτης στο Δημοτικό Μέγαρο Ιεροκηοπίας.

Η υπεύθυνη εθελοντισμού και εκπαίδευσης του καταφυγίου, Ειρήνη Διαμαντοπούλου, ανέφερε από την πλευρά της ότι το καταφύγιο λειτουργεί τα τελευταία περίπου 40 χρόνια σε γη η οποία παραχωρήθηκε από τους ιδιοκτήτες για τις ανάγκες των εθελοντών. Τώρα που οι ιδιοκτήτες θέλουν τη γη τους πίσω, περιμέναμε κάποια ανταπόκριση για να μετακινηθεί το καταφύγιο και όλα τα ζώα με ασφάλεια.

Σύμφωνα με την κ. Διαμαντοπούλου, στο καταφύγιο σήμερα φιλοξενούνται περίπου 2000 ζώα. Περίπου τα 150 είναι γαιδουράκια και άλογα, ενώ τα υπόλοιπα είναι σκύλοι, γάτες, κατσίκες, λαγουδάκια, σκαντζόχοιροι, χοιροκουνελάκια και ένα πόνυ.