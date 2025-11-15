Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν ότι σε ένα τεμάχιο γης στον δρόμο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς, μεταξύ Μεσόγης και Τσάδας, που βρίσκεται κάτω από το υψόμετρο του υφιστάμενου δρόμου, υπάρχει «κρυμμένο» ένα αδειοδοτημένο μικρό ξωκλήσι, αφιερωμένο στους Άγιο Παΐσιο, Άγιο Πορφύριο και Άγιο Ιάκωβο Τσαλίκη.

Το εξωκλήσι αυτό ανεγέρθηκε με πολύ κόπο, χρηματικό κόστος, σεβασμό και αγάπη από μια μικρή ομάδα ανθρώπων που έχουν περάσει και περνούν σοβαρές και χρόνιες ασθένειες, και ένωσαν τις δυνάμεις τους για να γίνει πραγματικότητα αυτό το ιερό έργο, με σκοπό στη συνέχεια να δοθεί στην Εκκλησία, ενώ έχει αφιερωθεί σε όλα τα παιδάκια που παλεύουν με τον καρκίνο.

Παρά τη μεγάλη προσπάθεια και έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν οι έχοντες την πρωτοβουλία για τον ιερό αυτό σκοπό, το ξωκλήσι όπως καταγγέλλουν σήμερα εξακολουθεί να είναι ουσιαστικά «αόρατο» και αποκομμένο από τους πιστούς λόγω της επικινδυνότητας του δρόμου στη συγκεκριμένη περιοχή.

Εκπρόσωποι των κτητόρων με επιστολή τους προς τα αρμόδια κρατικά τμήματα τονίζουν ότι λόγω της επικινδυνότητας του δρόμου στο σημείο εκείνο, δεν μπορεί να τοποθετηθεί ούτε μια πινακίδα ώστε να εντοπίζουν το εξωκλήσι οι πιστοί και να το επισκέπτονται με ασφάλεια.

Για αύξηση της ασφάλειας στο σημείο, ζητούν όπως τοποθετηθεί πινακίδα επισήμανσης ότι υπάρχει έξοδος αυτοκινήτων εκεί, ώστε να μειώνουν ταχύτητα, ή, αν είναι δυνατόν, να δημιουργηθεί ένας άλλος, πιο ασφαλής δρόμος, ή να τοποθετηθούν εμπόδια για μείωση της ταχύτητας των οχημάτων.

Δυστυχώς, ακριβώς πάνω από το εξωκλήσι έχουν συμβεί πολλές φορές σοβαρά δυστυχήματα, ακόμη και καραμπόλες αυτοκινήτων, τονίζουν. Και παρά τις επιστολές μας, αυτό που εισπράξαμε ήταν αδιαφορία απέναντι σε έναν ιερό σκοπό.

Είναι κρίμα και άδικο, τονίζεται στην επιστολή προς τα αρμόδια τμήματα, να έχει ανεγερθεί το πρώτο εξωκλήσι αφιερωμένο σε αυτούς τους μεγάλους Αγίους στην Πάφο, και ειδικά στην περιοχή της Τσάδας, και να μη δείχνει κανείς αρμόδιος το ενδιαφέρον που απαιτείται, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια του δρόμου και να μπορούν να το επισκέπτονται οι πιστοί χριστιανοί χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.