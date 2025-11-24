Το 2025 αποτελεί την χρονιά-ρεκόρ για την επισκεψιμότητα στις κοινότητες του Ακάμα. Όπως τονίζουν οι τοπικοί παράγοντες, ενώ μέχρι πρότινος για την συντριπτική πλειοψηφία των επισκεπτών ο Ακάμας ήταν συνυφασμένος με τις παραλίες, τα φαράγγια και τις ειδικές περιοχές πεζοπορίας και οικολογικών δράσεων, πλέον ολοένα και περισσότεροι επισκέπτες, κύπριοι και ξένοι επισκέπτες, ανακαλύπτουν και τα πανέμορφα χωριουδάκια του.

Σημείο καμπής για την διαφοροποίηση αυτή, επισημαίνουν, αποτέλεσε το ειδικό σχέδιο διασύνδεσης όλων των έργων που πραγματοποιούνται στα χωριά του Ακάμα, ώστε να διευκολυνθεί η ενιαία επισκεψιμότητα στην περιοχή, που εξήγγειλε το 2024 ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Το σχέδιο έχει πλέον τεθεί για τα καλά σε εφαρμογή και τα δείγματα είναι κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικά, με οργανωμένα γκρουπ τουριστών να επισκέπτονται και τις κοινότητες της χερσονήσου, εκτός του φυσικού περιβάλλοντος.

Είναι χαρακτηριστικό, τόνισαν παράγοντες των κοινοτήτων, ότι τέσσερις μουσειακοί χώροι που δημιουργήθηκαν και λειτούργησαν τα τελευταία χρόνια σε ισάριθμα χωριά της χερσονήσου, έχουν βραβευθεί από κοινού διεθνώς, με αποτέλεσμα και η επισκεψιμότητα τους να εκτοξευθεί εντός του 2025 σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Μιλώντας στον «Φ» ο Αντιδήμαρχος Ακάμα του διαμερίσματος Ίνειας, Γιάγκος Τσίβικος, τόνισε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τελώντας τα εγκαίνια στην Ίνεια της θεματικής διαδρομής Αφροδίτη, του Μουσείου Χελώνων και της ανάπλασης του πυρήνα της κοινότητας, τον Φεβρουάριο του 2024, είχε διαβεβαιώσει ότι θα δοθούν κίνητρα ώστε όλα αυτά τα έργα που γίνονται στις κοινότητες του Ακάμα να προσελκύουν επισκέπτες.

Η δέσμευση του Προέδρου Χριστοδουλίδη για εκπόνηση και εφαρμογή αυτού του σχεδίου υλοποιείται, αφού οι οργανωμένες επισκέψεις, αλλά και οι μεμονωμένες εκδρομές στις κοινότητες είναι γεγονός, ανέφερε ο κ. Τσίβικος.

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξαγγέλλοντας την εφαρμογή του σχεδίου αυτού, κάτι τέτοιο δεν συνιστά προνομιακή μεταχείριση των κοινοτήτων της χερσονήσου, αφού όλοι αναγνωρίζουν ότι όλα αυτά τα χρόνια οι κάτοικοι στα χωριά του Ακάμα δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους, όπως μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι όλων των άλλων περιοχών της Κύπρου. Η σημασία του Ακάμα υπερβαίνει τα στενά όρια της περιοχής και προσδίδει στις προσπάθειες μας εθνική εμβέλεια, είχε πει χαρακτηριστικά ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Αναφορικά με τα έργα που εγκαινίασε τότε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι πρόκειται για έργα που δημιουργούν σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης για τους ανθρώπους της περιοχής. Θα πρέπει να αντιληφθούν όλοι, ανέφερε, ότι οι κάτοικοι των χωριών είναι αυτοί που ενδιαφέρονται περισσότερο από όλους για τον Ακάμα και το περιβάλλον, γιατί είναι αυτό το περιβάλλον που αποδεικνύει τη μοναδικότητα της περιοχής τους και τα πλεονεκτήματα που τους προσδίδει.