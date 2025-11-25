Το Σάββατο, 29 Νοεμβρίου, στις 17:30, το σπίτι του Άγγελου Θεοφάνους στην Ξυλοφάγου (πλησίον της υπεραγοράς MAS) θα φορέσει τα γιορτινά του και θα μας υποδεχθεί σε μια μεγάλη χριστουγεννιάτικη γιορτή γεμάτη φως, χαρά και συγκίνηση.

Μουσικές, χαμόγελα, ζεστά κεράσματα και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους θα δημιουργήσουν μια μαγική, εορταστική ατμόσφαιρα.

Λίγο νωρίτερα, στις 15:45, και με σημείο αφετηρίας το σπίτι του Άγγελου, ο αγαπημένος μικρών και μεγάλων Άη Βασίλης θα ηγηθεί της γιορτινής βόλτας, καβαλώντας την εντυπωσιακή τετράτροχη μοτοσικλέτα του!

Μαζί του θα παρελάσουν οργανωμένα σύνολα, ομάδες και όλοι όσοι θέλουν να μπουν στο πνεύμα των Χριστουγέννων, αρκεί να φορέσουν και αυτοί το κόκκινο σκουφί τους και να φέρουν μαζί τη γιορτινή τους διάθεση.

Η γιορτινή διαδρομή θα καταλήξει και πάλι στο σπίτι του Άγγελου, όπου ο αέρας θα γεμίσει από μυρωδιές χριστουγεννιάτικων εδεσμάτων, ζεστό κρασί και μελωδίες αγαπημένων καλλιτεχνών που θα πλημμυρίσουν τον χώρο, μεταφέροντας μας κατευθείαν στη μαγεία των Χριστουγέννων.

Κορύφωση της βραδιάς θα είναι, φυσικά, η φωταγώγηση του σπιτιού με τα χιλιάδες λαμπιόνια, στις 17:30, μια στιγμή μαγική, που κάθε χρόνο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου και σηματοδοτεί την έναρξη της εορταστικής περιόδου.

Όπως πάντα, ο σκοπός αυτής της γιορτής χαράς είναι ιερός και αφορά στη στήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες για ένα πιο συμπεριληπτικό και ανθρώπινο αύριο.

Ελάτε να ζήσουμε όλοι μαζί τη μαγεία των Χριστουγέννων, να μοιραστούμε αγάπη, χαμόγελα και ζεστασιά και να φωτίσουμε τις καρδιές μας, όλοι μαζί, από το σπίτι του Άγγελου!

Πληροφορίες Εκδήλωσης

Φωταγώγηση του σπιτιού του Άγγελου με τα χιλιάδες λαμπιόνια

Πότε: Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2025

Ώρα: Συγκέντρωση και έναρξη εκδήλωσης στις 15:45

Φωταγώγηση στις 17:30

Πού: Σπίτι Άγγελου Θεοφάνους, Ξυλοφάγου (πλησίον υπεραγοράς MAS)

Σκοπός: Στήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες

Dress code: Κόκκινο σκουφί και γιορτινή διάθεση!