Σε καταγγελία για το θάνατο πόνυ κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων σε χριστουγεννιάτικο χωριό της Κύπρου, προχώρησε το Κόμμα για τα Ζώα. Εκτιμώντας πως ο θάνατος του ζώου επήλθε είτε από το κρύο, είτε από λανθασμένη διατροφή, καλεί την Αστυνομία, τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και τη κοινοτικές αρχές προχωρήσουν σε έρευνες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Μετά από πληροφορίες το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου ζητά από το Κοινοτάρχη, το Κοινοτικό Συμβούλιο όπως επίσης και από το Αστυνομικό Τμήμα Μονής, να διερευνήσουν υπόθεση στην οποία ένα από τα δύο πόνυ τα οποία κατόπιν απόφασης του Κοινοτικού Συμβουλίου στις 12 με 13 Δεκεμβρίου μέσα στο πλαίσιο των εορτασμών των Χριστουγέννων, ιδιώτες έφεραν δύο πόνυ για τις ανάγκες των εορτασμών και το ένα από τα δύο πέθανε.

Από τις πληροφορίες που έχουμε στα χέρια μας, το ένα από τα δύο πόνυ πέθανε είτε λόγω του κρύου είτε λόγω λανθασμένης διατροφής.

Δυστυχώς και πάλι σε ακόμα μία σοβαρή περίπτωση το ζώο πέθανε και δεν ελήφθησαν οι απαραίτητες και νόμιμες διαδικασίες όσον αφορά στις άδειες, τον ενσταυλισμό και την ευημερία του ζώου.

Αντίθετα το ζώο πέθανε (ψόφησε όπως μας είπαν) και το πέταξαν ή το έθαψαν χωρίς καμία υπηρεσία να ζητήσει εξηγήσεις και χωρίς να υπάρξουν περαιτέρω διερευνήσεις για να διαπιστωθούν και να αποδοθούν ευθύνες εκεί και όπου πρέπει.

Καλούμε άμεσα στο Κοινοτικό Συμβούλιο Πραστειό Κελλακίου, τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και την Αστυνομία, όπως άμεσα διερευνήσουν αυτό το πολύ σοβαρό συμβάν και οι αθώοι – ένοχοι να οδηγηθούν εκεί και όπου τους αξίζει.

Το Κόμμα για τα Ζώα θα αναμένει και θα ενημερώσει για όλες τις ενέργειες για την πρόοδο αυτής της υπόθεσης.