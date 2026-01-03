Ο θεσμός των Χριστουγεννιάτικων Χωριών έχει διπλό στόχο. Αφενός να προσφέρει ώθηση και στήριξη σε κοινότητες που βρίσκονται μακριά από τα αστικά κέντρα και αφετέρου να ενισχύσει τον χειμερινό τουρισμό, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα σε Κύπριους και ξένους επισκέπτες να έρθουν σε επαφή με την κυπριακή παράδοση και τα τοπικά έθιμα.

Οι πρώτες οργανωμένες χριστουγεννιάτικες δράσεις σε απομακρυσμένες κοινότητες ξεκίνησαν πριν από περίπου 15 χρόνια, μέσα από πρωτοβουλίες τοπικών αρχών και πολιτιστικών φορέων. Το μοντέλο, ωστόσο, θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά το 2017, όταν το Υφυπουργείο Τουρισμού ανέλαβε τον κεντρικό συντονισμό και την επίσημη προβολή των Χριστουγεννιάτικων Χωριών, καθώς και τη συνολική ενίσχυση του θεσμού από την πολιτεία, η οποία πλέον παρέχει και χρηματοδότηση.

Ο θεσμός δεν παρέμεινε σε συμβολικό επίπεδο. Με την πάροδο των χρόνων εξελίχθηκε σε μια δραστηριότητα με ξεκάθαρο οικονομικό αποτύπωμα, αποφέροντας σημαντικά έσοδα τόσο στις κοινότητες που τα φιλοξενούν όσο και σε ιδιώτες που αναλαμβάνουν τη λειτουργία περιπτέρων, προσφέροντας φαγητό, ποτό και διάφορες άλλες υπηρεσίες.

Το 2025 λειτούργησαν επίσημα στην Κύπρο οκτώ Χριστουγεννιάτικα Χωριά, τα οποία άνοιξαν τις πύλες τους στις 22 Νοεμβρίου και θα παραμείνουν σε λειτουργία μέχρι τα Θεοφάνια, στις 6 Ιανουαρίου 2026. Συγκεκριμένα, Χριστουγεννιάτικα Χωριά λειτούργησαν στον Αγρό, στη Δερύνεια, στην Κακοπετριά, στον Καλοπαναγιώτη, στην Κυπερούντα, στα Λεύκαρα, στον Στατό-Άγιο Φώτιο και στο Φικάρδου.

Πολλές χιλιάδες ευρώ τα έσοδα

Κάθε κοινότητα ή δήμος που επιλέγεται από το Υφυπουργείο Τουρισμού για να λειτουργήσει Χριστουγεννιάτικο Χωριό καθορίζει τα δικά του κριτήρια, τόσο σε σχέση με το ύψος των ενοικίων των περιπτέρων, όσο και με το είδος των δραστηριοτήτων, των υπηρεσιών και των προϊόντων εστίασης που θα προσφέρονται στο κοινό.

Τα έσοδα για τις κοινότητες, μόνο από τα ενοίκια, υπολογίζονται σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ, αν ληφθεί υπόψη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις το κόστος ενοικίασης ενός περιπτέρου, για ολόκληρη τη διάρκεια λειτουργίας του Χριστουγεννιάτικου Χωριού, μπορεί να ξεπεράσει τις 4.000 ευρώ.

Παράλληλα, σημαντικά είναι και τα έσοδα για όσους τελικά αναλάβουν τη λειτουργία των περιπτέρων.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στον «Φ» άτομο που είχε δραστηριοποιηθεί στο παρελθόν σε Χριστουγεννιάτικο Χωριό, τα συνολικά έσοδα του περιπτέρου του για την εορταστική περίοδο μπορούσαν να συγκριθούν με τις εισπράξεις μιας μικρής επιχείρησης εστίασης για ολόκληρο το έτος.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, κάποιες κοινότητες που λειτούργησαν Χριστουγεννιάτικο Χωριό είχαν θέσει ως κριτήριο στους ενδιαφερόμενους να προσφέρουν λογικές τιμές, ώστε να μπορούν όλοι οι πολίτες, ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης, να απολαύσουν την εμπειρία στην περιοχή και να μπορούν να επισκεφθούν με την οικογένεια τους το χωριό και να περάσουν με «οικονομικό» τρόπο την ημέρα τους.

Μάχη για μια θέση

Τα σημαντικά οικονομικά οφέλη συνοδεύονται και από αυξημένο ανταγωνισμό, καθώς ο αριθμός των περιπτέρων είναι περιορισμένος, ενώ το ενδιαφέρον από επαγγελματίες είναι σαφώς μεγαλύτερο. Άτομα του χώρου που μίλησαν στον «Φ» ανέφεραν ότι οι διαδικασίες επιλογής θα μπορούσαν σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι πιο διαφανείς, εκφράζοντας προβληματισμούς για τα κριτήρια και τον τρόπο λήψης των αποφάσεων.

Χθες, μιλώντας στο Τρίτο του ΡΙΚ, ο υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής ανέφερε ότι η επιτυχία του θεσμού είναι η βάση για τη συνέχισή του αλλά και για συνεχείς βελτιώσεις. Είπε, συγκεκριμένα, πως από τώρα έγινε συζήτηση ώστε του χρόνου να ληφθεί πρόνοια σε κάθε Χριστουγεννιάτικο Χωριό να είναι υποχρεωτική η συνεχής παρουσία ενός ασθενοφόρου, για ώρα ανάγκης.