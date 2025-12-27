Η κοινότητα Στατού Αγίου Φωτίου στην ορεινή Πάφο, είναι χρόνια τώρα γνωστή για το καλοκαιρινό της πανηγύρι, το οποίο προσελκύει χιλιάδες κόσμου από όλες τις περιοχές της επαρχίας Πάφου και όχι μόνο.

Πλέον, η αγροτική αυτή κοινότητα καθίσταται και χριστουγεννιάτικος προορισμός, εξαιτίας της λειτουργίας σε αυτήν του ενός Χριστουγεννιάτικου Χωριού που δημιουργούνται την γιορτινή περίοδο ανά την Κύπρο. Τις μέρες αυτές, ο Στατός «βουλιάζει» κατά την έκφραση κοινοτικών παραγόντων από επισκέπτες που απολαμβάνουν τα χριστουγεννιάτικα περίπτερα με τα εδέσματα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν, την μοναδική φυσική καλλονή της περιοχής και την χειμερινή ατμόσφαιρα που επικρατεί αυτές τις γιορτές μετά από αρκετές χειμερινές περιόδους ξηρασίας.

Ειδικά από την παραμονή των Χριστουγέννων μέχρι και σήμερα, στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό του Στατού δημιουργείται το αδιαχώρητο από εκδρομείς που καταφθάνουν στην ορεινή αυτή περιοχή από κάθε γωνιά της Κύπρου. Ο θεσμός, τόνισαν χθες στον «Φ», αρμόδιοι φορείς έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα επωφελής για την κοινότητα και τις τοπικές επιχειρήσεις και εκτιμάται ότι ακόμη και μετά την πάροδο της εορτινής περιόδου θα συμβάλει στο να δημιουργηθεί ένα σταθερό ρεύμα επισκεπτών ολόχρονα στην περιοχή, δεδομένου ότι πολλοί από τις χιλιάδες των επισκεπτών της περιόδου αυτής έχουν εντυπωσιασθεί από τον προορισμό τον οποίο δεν γνώριζαν.

Οι διαχειριστές των περιπτέρων του Χωριού, από την πλευρά τους, εκφράζουν πλήρη ικανοποίηση για το εμπορικό σκέλος της συμφωνίας που πέτυχαν, αφού το Χριστουγεννάτικο Χωριό στον Στατό Άγιο Φώτιο έχει προσελκύσει όλο το διάστημα λειτουργίας του πολύ περισσότερο κόσμο από ότι και οι ίδιοι υπολόγιζαν, όπως τόνισαν στον «Φ».