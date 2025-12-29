Χιλιάδες πολίτες επισκέπτονται τα χριστουγεννιάτικα χωριά κατά την εορταστική περίοδο, ωστόσο η αυξημένη προσέλευση έχει ως αποτέλεσμα έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα, τα οποία καταγράφονται με ιδιαίτερη ένταση στην περιοχή των Λεύκαρα.

Μιλώντας στην εκπομπή Alpha Καλημέρα, ο κοινοτάρχης Βαβατσινιάς, Ανδρέας Γαβριήλ ανέφερε πως «σίγουρα το πρόβλημα είναι να υπάρχει καλύτερη διαχείριση των οχημάτων που κινούνται στους δρόμους. Και την ευθύνη η αστυνομία, τη δίνει η στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, το Δήμο Λευκάρων».

Όπως σημείωσε «την Παρασκευή είχε γίνει ένα χάος. Είχε κλείσει ο δρόμος για πάνω από μία ώρα. Είχαμε περιστατικό, γονείς που τρέχανε να πάρουν το παιδί τους στον γιατρό και δεν μπορούσαν να πάνε».

Πρόσθεσε πως οι γονείς κάλεσαν μέχρι και το Αρχηγείο Αστυνομίας, χωρίς να υπάρχει κάποια ανταπόκριση, λέγοντας τους πως «τι βιάζεστε».

«Και είναι κρίμα αυτά τα πράγματα, γιατί εντάξει χαιρόμαστε κι εμείς που υπάρχει ένα Χριστουγεννιάτικο χωριό στην περιοχή μας. Γιατί φέρνει κίνηση παντού. Όμως δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση»

Ο κοινοτάρχης Βαβατσινιάς πρόσθεσε: «Μα άμα τύχει κάτι σε έναν δρόμο, ένα ατύχημα ή κάτι πιο πάνω στον Μαχαιρά, πώς θα πάει το ασθενοφόρο, πώς θα διακινηθεί μια πυροσβεστική.»

Ο δρόμος ήταν κλειστός για 40 με 50 λεπτά όπως σημείωσε ο κ. Γαβριήλ, ενώ μάλιστα, ένας εκ των σεκιούριτι όπως κατήγγειλε έλεγε στον κόσμο «ξέρετε, έχει ατύχημα στον δρόμο Λεύκαρα – Βαβατσινιάς, κάτι το οποίο δεν συνέβη ποτέ.

«Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είχαμε τρεις καταγγελίες. Δυστυχώς είχαμε και με καταγγελία από άτομο που είναι υψηλά ιστάμενο στο κράτος».

Ο κ. Γαβριήλ, σημείωσε πως υπήρξε κινητοποίηση από όλους, και από τον Δήμο Λευκάρων, έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόμος, ωστόσο «δεν γινόταν τίποτα».

Κάλεσε παράλληλα την αστυνομία να αναλάβει την ευθύνη της.