Ζημιές καταγράφηκαν στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό στις Πάνω Πλάτρες, έπειτα από ανεμοστρόβιλο που έπληξε την περιοχή το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, προκαλώντας φθορές σε εγκαταστάσεις του χώρου.

Η κοινότητα έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφικό υλικό, αποτυπώνοντας τις ζημιές που προκλήθηκαν κυρίως στις τέντες των περιπτέρων του Χριστουγεννιάτικου Χωριού. Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν φθορές σε ορισμένες εγκαταστάσεις, χωρίς όμως να υπάρξει σοβαρή επίπτωση στη συνολική λειτουργία του χώρου.

Ο κοινοτάρχης ανέφερε ότι στην περιοχή επικράτησαν ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι επηρέασαν αποκλειστικά τον χώρο του Χριστουγεννιάτικου Χωριού, χωρίς να καταγραφούν προβλήματα ή ζημιές στην υπόλοιπη κοινότητα.

Παρά τις ζημιές που σημειώθηκαν, η κοινότητα διαβεβαιώνει ότι τα περιπτεράκια θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά και το Χριστουγεννιάτικο Χωριό θα παραμείνει ανοιχτό για το κοινό. Όπως επισημαίνεται, οι επισκέπτες μπορούν να απολαμβάνουν το εορταστικό πρόγραμμα και την ατμόσφαιρα του χωριού από τις 2 μέχρι τις 4 Ιανουαρίου.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες σε συνεργασία με τους διοργανωτές προχωρούν στις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης, απευθύνοντας παράλληλα κάλεσμα προς το κοινό να στηρίξει με την παρουσία του την προσπάθεια, παρά τα προβλήματα που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.