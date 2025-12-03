Η απομάκρυνση των τσιμεντομπλόκ από τον πλατειακό χώρο του Κάστρου στο λιμανάκι Κάτω Πάφου, θέμα το οποίο έχουν ανοίξει πρόσφατα ο Δήμος Πάφου και άλλοι παράγοντες της πόλης, δεν θα υλοποιηθεί άμεσα. Δεδομένης της χειμερινής περιόδου στην οποία εισερχόμεθα σιγά σιγά, τα προστατευτικά αυτά υλικά θα παραμείνουν στον χώρο και η απόφαση για την μετακίνηση τους, για αισθητικούς λόγους, θα ληφθεί εντός του 2026 με ορίζοντα το επόμενο καλοκαίρι.

Αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες του «Φ» ότι προκρίνεται από τα αρμόδια κρατικά τμήματα που έχουν γίνει λήπτες του αιτήματος των τοπικών αρχών. Θέση των αρμοδίων, σύμφων με τις πληροφορίες αυτές, είναι ότι δεδομένης της χειμερινής σεζόν τα τσιμεντομλόκ κρίνεται οφέλιμο να παραμείνουν και τους επόμενους μήνες στη θέση τους για να διασφαλεισθεί η καλή λειτουργία του λιμενίσκου τους χειμερινούς μήνες και η μετακίνηση τους, αν επισημοποιηθεί τέτοια απόφαση, να γίνει απρόσκοπτα όταν οι καιρικές συνθήκες το ευνοούν με το νέο χρόνο. Παράλληλα, κρίνεται ότι οι αισθητικοί λόγοι που επικαλούνται οι παράγοντες της Πάφου δεν είναι τόσο πιεστικοί πλέον, δεδομένης της ελάττωσης του τουριστικού ρεύματος και η απομάκρυνση των τσιμεντομπλόκ θα είναι περισσότερο εμφανής όταν αρχίσει το μαζικό τουριστικό ρεύμα του επόμενου καλοκαιριού.

Το θέμα των τσιμεντομπλόκ που προστετεύουν την περιοχή του Κάστρου της Κάτω Πάφου άνοιξε πρόσφατα, μετά την αντίστοιχη απομάκρυνση των υλικών αυτών από τους χώρους του αεροδρομίου Πάφου, όπου είχαν τοποθετηθεί για λόγους ασφαλείας τα τελευταία χρόνια. Με αφρομή την απομάκρυνση εκείνη, Δήμος Πάφου και άλλοι φορείς τόνισαν ότι τα τσιμεντομπλόκ στο λιμανάκι της Πάφου έχουν ζωή πολλαπλάσια από τα μετακινηθέντα του αεροδρομίου, αφού εδώ και πέραν των 20 χρόνων τοποθετήθηκαν πάνω στον τοίχο που εκτείνεται κατά μήκος του χερσαίου χώρου, προκειμένου να προστατεύουν την πλατεία του Κάστρου από τον κυματισμό της ανοιχτής θάλασσας πίσω του. Ζητούν δε την απομάκρυνση τους, προβάλλοντας το αντιαισθητικό της ύπαρξης των τεράστιων αυτών όγκων δίπλα από ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και μέσα σε ένα ευρύτερο φυσικό περιβάλλον μοναδικού κάλλους.

Η δημοτική αρχή τόνισε στις παραστάσεις της ότι τα τσιμεντομπλόκ δημιουργούν αρνητικές εντυπώσεις και σχολιασμό από τις χιλιάδες των καθημερινών επισκεπτών στην περιοχή και τονίζει ότι ακόμη και τους καλοκαιρινούς μήνες, που δεν υπάρχει θέμα με τον κυματισμό, δεν απομακρύνονται όπως είχε αρχικά συμφωνηθεί όταν πρωτοτοποθετήθηκαν.

Η Πάφος ζητά την οριστική απομάκρυνση τους και την εκπόνηση μελετών από τις αρμόδιες κρατικές αρχές για την λήψη άλλων, πιο ενδεδειγμένων μέτρων προστασίας του χερσαίου χώρου του Κάστρου από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Το να συνεχίζουν να παραμένουν εκεί οι τσιμεντένιοι όγκοι, επισημαίνεται, απλώς μειώνει την μοναδική φυσική καλλονή και την προβολή του ίδιου του Κάστρου, ενώ παρεμποδίζει και τους επισκέπτες από το να έχουν άπλετη θέα προς το ανοιχτό πέλαγος.