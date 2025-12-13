Άνοιξε σήμερα Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2025, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, τις πύλες του για το κοινό το Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Προεδρικό Μέγαρο, υποδεχόμενο από τις 11:00 το πρωί πλήθος επισκεπτών σε μια ζεστή και άκρως εορταστική ατμόσφαιρα.

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό, το οποίο φιλοξενείται στο υπαίθριο θεατράκι και τον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο του Προεδρικού Μεγάρου, σφύζει από δημιουργικότητα και χριστουγεννιάτικο παλμό. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γευτούν παραδοσιακά κυπριακά εδέσματα, καθώς και να περιηγηθούν σε πολυάριθμα περίπτερα με χειροποίητα προϊόντα και δημιουργίες από ολόκληρη την Κύπρο.

Την εμπειρία πλαισιώνει ένα πλούσιο και πολυδιάστατο πρόγραμμα εκδηλώσεων, προσφέροντας μοναδικές στιγμές χαράς και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους. Μεταξύ άλλων, οι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν σε πρώτη προβολή τη χριστουγεννιάτικη ταινία «Πώς να γίνεις πλούσιος τα Χριστούγεννα», παραγωγής του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, να απολαύσουν μουσικά και χορευτικά δρώμενα, καθώς και να συμμετάσχουν σε διαδραστικές δραστηριότητες. Οι μικροί μας φίλοι έχουν επίσης την ευκαιρία να φτιάξουν χριστουγεννιάτικα μπισκότα και παραδοσιακές τυλιχτές πίτες.

Η εκδήλωση αποτελεί πρωτοβουλία της Πρώτης Κυρίας Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη και πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, με στόχο την προώθηση και ενίσχυση μικρών επιχειρήσεων και δημιουργών, καθώς τη διατήρηση και προβολή της κυπριακής χειροτεχνίας και της τοπικής παραγωγής.

Η Πρώτη Κυρία σε δηλώσεις της στους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, είπε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που σιγά σιγά και αυτή η πρωτοβουλία γίνεται θεσμός. Ξεκίνησε –είναι η τρίτη φορά, όπως σας είπα– από την αίθουσα εκδηλώσεων μέσα στο Προεδρικό και σιγά σιγά μεγάλωσε, διότι είναι πολύς κόσμος που ενδιαφέρεται και, βεβαίως, πολλές είναι και οι μικρές επιχειρήσεις που θέλουν να συμμετέχουν. Είμαστε χαρούμενοι γιατί η δική μας φιλοσοφία ήταν το Προεδρικό Μέγαρο και γενικά τα εμβληματικά κτήρια της Προεδρίας να ανοίγουν τους κήπους τους, τον περιβάλλοντα χώρο, για τον κόσμο, σε δράσεις που έχουν διάφορους σκοπούς. Ο πρώτος σκοπός είναι να στηρίξουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας. Φέτος έχουμε περίπου 100 συμμετέχοντες, που είναι πολύ μεγάλος αριθμός για την Κύπρο, και την ίδια ώρα τους στηρίζουμε, προβάλλουμε τα προϊόντα τους και καλούμε τον κόσμο να έρθει για τις χριστουγεννιάτικές του αγορές. Την ίδια στιγμή ψυχαγωγούνται οι οικογένειες με τα παιδιά και, βεβαίως, ανταλλάσσοντας ευχές και περνώντας έτσι όμορφα αυτές τις μέρες, θέλουμε να περάσουμε και το μήνυμα ότι η κάθε μας δράση έχει και μια ευεργετική προσφορά. Αυτή την φορά, ένα μέρος των εσόδων των πωλήσεων θα πάνε στην σχολή Κωφών στη Λευκωσία, στην οποία η εκάστοτε Πρώτη Κυρία είναι Πρόεδρος του Συμβουλίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί για όλη αυτήν τη διοργάνωση εργάζονται με πολλή χαρά, μεράκι και κόπο πολλά άτομα πλέον. Να ευχαριστήσω τον Υφυπουργό Τουρισμού και όλους τους λειτουργούς του Υφυπουργείου σας, γιατί το ξέρω ότι αγκαλιάζουν με πολύ αγάπη την πρωτοβουλία και βεβαίως το ΓΤΠ. Σας ευχαριστώ θερμά. Έχει πάρα πολλές δραστηριότητες και καλούμε τον κόσμο να έρθει, είναι και καλός καιρός, για να περάσει όμορφα το Σαββατοκύριακο και να στηρίξουμε και τις μικρές επιχειρήσεις.»

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Προεδρικό Μέγαρο θα παραμείνει ανοικτό σήμερα και αύριο, από τις 11:00 έως τις 19:00.

Υπενθυμίζεται ότι το κοινό μπορεί να χρησιμοποιεί τον χώρο στάθμευσης της Αγγλικής Σχολής, από όπου θα παρέχεται δωρεάν μεταφορά με λεωφορεία προς και από το Προεδρικό Μέγαρο. Εναλλακτικά, η πρόσβαση μπορεί να γίνει και με ποδήλατο ή με τα πόδια.