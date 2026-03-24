Σε ειρηνική εκδήλωση διαμαρτυρίας καλεί τους πολίτες η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026, στις 11:00 π.μ., έξω από το Προεδρικό Μέγαρο.

Στόχος της κινητοποίησης είναι η διεκδίκηση θεμελιωδών και αναφαίρετων ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, καθώς και η ανάδειξη της ανάγκης για ισότιμη συμμετοχή τους στην κυπριακή κοινωνία. Όπως αναφέρεται, οι πολίτες με αναπηρίες ζητούν να ζουν με σεβασμό στην αξιοπρέπειά τους, ως πλήρεις φορείς δικαιωμάτων.

Παράλληλα, η Οργάνωση εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στον υπό συζήτηση νόμο με τίτλο «Ο περί Κοινωνικής Συμμετοχής, Συμπερίληψης και Ανεξάρτητης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες Νόμος του 2026», κάνοντας λόγο για αναχρονιστικό και μονοδιάστατο πλαίσιο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η προτεινόμενη νομοθεσία δεν βασίζεται σε προσέγγιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις και δεν συνάδει με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, τις οδηγίες και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με διεθνείς συμβάσεις που έχει κυρώσει η Κυπριακή Δημοκρατία για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες.

Τα αιτήματα τους

Διαμαρτυρόμαστε επειδή το νομοσχέδιο ετοιμάστηκε κρυφά και με πρωτοφανή αδιαφάνεια, δε σχετίζεται ούτε στο ελάχιστο με τις εισηγήσεις του κινήματος των ατόμων με αναπηρίες στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και συνιστά πλήρη αλλαγή του μοντέλου της αναπηρίας στη χώρα μας.

Διερωτόμαστε ποιος εισηγήθηκε την κατάργηση ή διαφοροποίηση επιδομάτων και αντικατάσταση του υφιστάμενου μοντέλου με ένα μοντέλο που στερείται κάθε επιστημονικής τεκμηρίωσης που κανένας στον κόσμο δε διανοήθηκε να το εισηγηθεί ως μοντέλο δικαιωματικής πολιτικής.

Διαμαρτυρόμαστε ότι η νέα Νομοθεσία κουτσουρεύει εγκληματικά τα επιδόματα χιλιάδων ατόμων με αναπηρίες, με αποτέλεσμα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που καταβάλλονται σε αυτούς να καταλήγουν στα ταμεία της κυβέρνησης, για σχεδιασμό παράνομα και στα κρυφά μιας νέας νομοθεσίας, που όμοια της δεν υπάρχει στο παγκόσμιο κοινωνικοπολιτικό στερέωμα.

Διαμαρτυρόμαστε για την υποβολή στη Βουλή νομοσχεδίου που υποχρεώνει σε μια χωρίς διέξοδο δαιδαλώδη περιήγηση διαφόρων υφιστάμενων διατάξεων που αποτελούν ουσιαστικά ένα Μινωικό Λαβύρινθο, που η περιπλάνηση σε αυτό προκαλεί τεράστια σύγχυση, ανασφάλεια και αβεβαιότητα.

Διαμαρτυρόμαστε για την με προκλητικό τρόπο άρνηση του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας να απαντήσει στις ερωτήσεις της κοινωνίας, σε μια προσπάθεια να αποφύγει τις αντιφάσεις που θα αποκαλύψουν τη γύμνια των πολιτικών του και την έκθεση των ατόμων με αναπηρίες σε αποκλεισμούς, παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους και στέρηση των δημοκρατικών τους ελευθεριών.

Διαμαρτυρόμαστε για την πρόθεση του Υφυπουργείου να καταργήσει ή να μετατρέψει πλείστα από τα επιδόματα που παρέχονται σήμερα στα άτομα με αναπηρίες σε «επίδομα προσωπικής βοήθειας και κατ’ οίκον φροντίδας», που θα εγκρίνονται μόνο για άτομα με αναπηρίες που θα έχουν ένα ή περισσότερους βοηθούς και φροντιστές, θέτοντας στην περίπτωση αυτή στη διάθεση τους, το ποσό των 70 σεντς μέχρι €3 την ώρα, περιλαμβάνοντας σε αυτό το κόστος της «κατ’ οίκον φροντίδας» επιπρόσθετα στο κόστος διαμονής και σίτισης των παρόχων.

Διαμαρτυρόμαστε για το γεγονός ότι καθ’ όν χρόνο η κυβέρνηση προπαγανδίζει ότι σκοπός της νομοθεσίας είναι η ενδυνάμωση των πολιτών με αναπηρίες να αντιμετωπίσουν το πρόσθετο κόστος της αναπηρίας τους.

Διαμαρτυρόμαστε ότι τα άτομα με αναπηρία, θα υποχρεώνονται να δαπανούν από τον προσωπικό τους προϋπολογισμό ή αυτό των συγγενών και των φίλων τους, τεράστια ποσά για να φέρουν χιλιάδες αλλοδαπούς οικιακούς βοηθούς για την κάλυψη του θεμελιώδες δικαιώματος της ανεξάρτητης διαβίωσης και ενσωμάτωσης τους στην κοινότητα.

Διαμαρτυρόμαστε για την ταύτιση των διακριτών όρων «προσωπική βοήθεια» και «κατ’ οίκον φροντίδα, που αφορούν διαφορετικά δικαιώματα και απαιτήσεις, με μοναδικό σκοπό την εξοικονόμηση οικονομικών πόρων.

Διαμαρτυρόμαστε για τις προϋποθέσεις παροχής επιδόματος «προσωπικής βοήθειας και «κατ’ οίκον φροντίδας»: βαθμό σοβαρότητας των αναγκών για υποστήριξη στην επιτέλεση βασικών προσωπικών ή και οικιακών δραστηριοτήτων, αριθμό ωρών και αριθμό ατόμων από τα οποία χρειάζεται υποστήριξη, βαθμό ανάγκης προστασίας στην περίπτωση διαταραχών συμπεριφοράς ή κινδύνου ζωής.

Διαμαρτυρόμαστε ότι το επίδομα αυτό δε θα συμβάλει ούτε στο ελάχιστο στην ισότιμη συμμετοχή των πολιτών με αναπηρίες σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής.

Διαμαρτυρόμαστε ότι παρουσιάζεται ένα ενιαίο επίδομα – «προσωπικής βοήθειας» και «κατ’ οίκον φροντίδας», που τα άτομα θα εγκρίνονται μετά από τεκμηρίωση δαπανών που θα γίνεται σύμφωνα με την απασχόληση βοηθού/φροντιστή – «παροχή που ικανοποιεί τις ίδιες εξατομικευμένες ανάγκες του ατόμου με αναπηρία, δεν παρέχεται, είτε άμεσα είτε έμμεσα, από δύο κρατικές πηγές και η αρμόδια αρχή δίδει δικαίωμα επιλογής της παροχής στο άτομο που έχει αιτηθεί».

Διαμαρτυρόμαστε για τον αποκλεισμό αιτητών που έχουν συμπληρώσει το 65 ο έτος της ηλικίας τους και στην υποχρεωτική τους παραπομπή τους στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Διαμαρτυρόμαστε για τις προθεσμίες και τις ημερομηνίες ισχύος της έγκρισης του αιτήματος για επίδομα, χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης της αξιολόγησης της αίτησης, της διαδικασίας εξέτασης και του δικαιώματος ένστασης στις αποφάσεις του Υφυπουργείου.

Διαμαρτυρόμαστε για τις αδιαφανείς διατάξεις διεξαγωγής αξιολόγησης από ιδιώτες, που δε θα γνωρίζουν τις διαδικασίες, δε θα υπόκεινται σε κανένα έλεγχο και δεν θα καθορίζονται από νομοθεσία και κανονισμούς.

Διαμαρτυρόμαστε για την παραχώρηση στο Υφυπουργείο, δικαιώματος ανάκλησης υπηρεσιών αυτεπαγγέλτως χωρίς δικαίωμα ακρόασης καθώς και να εισέρχονται στους χώρους παροχής των υπηρεσιών χωρίς επαρκή τεκμηριωμένη αιτιολογία.

Διαμαρτυρόμαστε για την περίληψη στη νέα νομοθεσία ορισμού της αναπηρίας που δε συνάδει με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

Διαμαρτυρόμαστε ότι οι απόψεις των πολιτών με αναπηρίες δεν λήφθηκαν υπόψη κατά τη διαδικασία ετοιμασίας του νομοσχεδίου ούτε και προβλέπεται να λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή της.

Διαμαρτυρόμαστε ότι οι υπηρεσίες και παροχές δε σχεδιάστηκαν και δε θα παρέχονται κατά τρόπο που να υποστηρίζουν την ανάπτυξη και τη συμμετοχή όλων στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Διαμαρτυρόμαστε ότι στο νομοσχέδιο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους Αδειούχους Παροχής Υπηρεσιών και πολύ λιγότερο στις ίδιες τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο τους, ενώ η πρόσβαση σε αυτές περιορίζεται από πολλά εμπόδια και αχρείαστες, γραφειακές και «ασφαλιστικές δικλίδες».

Διαμαρτυρόμαστε για τη στέρηση του δικαιώματος των παιδιών με αναπηρίες, ανάλογα με την ηλικία, βαθμό ωριμότητας και ανάπτυξης αλλά και τις προσωπικές τους περιστάσεις, να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους.

Διαμαρτυρόμαστε για τις κρατικές και άλλες έξωθεν πιέσεις, όπως η νομοθεσία τεθεί για ψήφιση, χωρίς την συζήτηση σημαντικών ελλειμάτων και την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για το καταστροφικό περιεχόμενο της.

Διαμαρτυρόμαστε για την απόφαση της κυβέρνησης της χώρας μας να οδηγήσει τους πολίτες με αναπηρίες πιο κάτω και από τον πάτο, λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τους κοινωνικούς δείκτες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η χώρα μας βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις ανάμεσα στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καταληκτικά αναφέρουν, «διατρανώνουμε την απόφαση μας για αγώνες μέχρι την ετοιμασία μιας δίκαιης νομοθεσίας, που θα σέβεται τους ανθρώπους και τα δικαιώματα τους και θα δίνει την ευκαιρία σε όλους τους πολίτες της χώρας μας να ζουν με αλληλοσεβασμό και αξιοπρέπεια και να συμμετέχουν ισότιμα σε όλους τους τομείς της ζωής».