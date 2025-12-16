Οι αστυνομικοί των Βρετανικών Βάσεων θα ενισχύσουν την παρουσία τους στους δρόμους τις επόμενες εβδομάδες, με στόχο τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας κατά την εορταστική περίοδο.

Η αυξημένη αστυνόμευση σε σημεία αυξημένου κινδύνου, τόσο στα ανατολικά όσο και στα δυτικά του νησιού, θα είναι αισθητή στους οδηγούς. Ωστόσο, όπως τόνισε ο Αναπληρωτής Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Δεκέλειας, Μάρκος Πέτρου, ο σκοπός είναι η ασφάλεια και όχι ο περιορισμός της διασκέδασης.

Όπως ανέφερε:

«Γνωρίζουμε ότι την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς ο κόσμος κυκλοφορεί περισσότερο και θέλουμε όλοι να περάσουν όμορφα με φίλους και την οικογένεια τους. Παράλληλα, όμως, καλούμε τον κόσμο να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στους δρόμους και να επιστρέφει με ασφάλεια στο σπίτι του.

«Θα υπάρξουν εκδηλώσεις και γιορτές όπου καταναλώνεται αλκοόλ, όμως σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να υπάρχει υπευθυνότητα: είτε να ορίζεται ένας νηφάλιος οδηγός, είτε να αφήνεται το αυτοκίνητο στο σπίτι και να χρησιμοποιείται ταξί.

«Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς ή ακόμη και απώλεια ζωής και δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Όσοι εντοπίζονται να παρανομούν θα διώκονται με βάση τη μέγιστη αυστηρότητα του νόμου».

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της ασφάλισης των κατοικιών, καθώς η περίοδος των Χριστουγέννων αποτελεί συχνά ευκαιρία για επιτήδειους.

Συμπλήρωσε:

«Με τόσο κόσμο να μπαίνει και να βγαίνει από τα σπίτια, είναι σημαντικό να κλειδώνουν πάντα τις πόρτες και να βεβαιώνονται ότι όλα τα παράθυρα είναι κλειστά.

«Οι διαρρήκτες γνωρίζουν ότι, πέρα από τα συνήθη πολύτιμα αντικείμενα, αυτή την περίοδο στα σπίτια υπάρχουν και δώρα, πολλές φορές μεγάλης αξίας και ενδέχεται να το εκμεταλλευτούν.

«Με απλά προληπτικά μέτρα, μπορείτε να αποφύγετε μια τόσο δυσάρεστη και καταστροφική εμπειρία».