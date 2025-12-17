Το εμβληματικότερο και πλέον πολυσύχναστο σημείο κολύμβησης στην Πάφο, τα Δημοτικά Μπάνια Κάτω Πάφου, υποβάλλονται τις μέρες αυτές σε «λίφτινγκ» με στόχο την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών και την περαιτέρω αύξηση των επιπέδων υγιεινής.

Τις εργασίες επέβλεψε χθες και ο Αντιδήμαρχος Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, που επισκέφθηκε το εργοτάξιο συνοδευόμενος από τους δημοτικούς συμβούλους Ευκλείδη Αμβροσιάδη και Ανδρέα Γρηγοριάδη. Ο Αντιδήμαρχος Πάφου τόνισε μιλώντας στον «Φ» την σημασία των βελτιώσεων στα Δημοτικά Μπάνια, δεδομένης της ευρείας χρήσης τους ολόχρονα, αφού η μεγάλη κοινότητα των χειμερινών κολυμβητών στην Πάφο τα έχουν ως μόνιμη τους έδρα για τις δραστηριότητες τους.

Οι εργασίες που διεξάγονται αφορούν τόσο στους ανοιχτούς υπαίθριους χώρους των Δημοτικών Μπάνιων, όσο και στους χώρους των αποδυτηρίων, των ντουζ και των χώρων υγιεινής.