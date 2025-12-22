Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Πάφου είναι πανέτοιμος να συνδράμει σε κάθε έκτακτη συνθήκη που τυχόν δημιουργηθεί από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν το τελευταίο διάστημα, διαβεβαιώνει ο πρόεδρος του, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης.

Μιλώντας στον «Φ» ο κ. Πιττοκοπίτης επεσήμανε ότι το εργατικό δυναμικό του οργανισμού ήταν ήδη σε επιφυλακή με τη νέα προειδοποίηση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για ένα νέο κύμα κακοκαιρίας που θα πλήξει στην Πάφο και ως εκ τούτου δεν πιάστηκε απροετοίμαστο με την ακραία κατάσταση που αντιμετώπισε η Πάφος από το μεσημέρι της Κυριακής.

Τα συνεργεία του ΕΟΑ Πάφου, τόνισε, προέβησαν καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας αυτής σε αποφράξεις οχετών σε μέρη του οδικού δικτύου όπου παρατηρείτο πρόβλημα συσσώρευσης υδάτων, συνεργαζόμενα και με τα αντίστοιχα συνεργεία των Δήμων και της Επαρχιακής Διοίκησης.

Ο Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης ανέφερε ακόμη ότι η πολύ σημαντική και έγκαιρη αντιμετώπιση των ακραίων φαινομένων από πλευράς της Πυροσβεστικής Πάφου συνέτεινε ώστε να μην παρατηρηθούν σοβαρές καταστροφές ή προβλήματα παρά την ένταση των φαινομένων.

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης που δημιουργήθηκε στην Πάφο από την Πυροσβεστική, τον ΕΟΑ Πάφου και τις δημοτικές αρχές, είπε, είχε ως αποτέλεσμα να κάνουμε σήμερα λόγο για πολύ ευεργετικές βροχές στην επαρχία μας, χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις για σοβαρές συνέπειες σε περιουσίες συμπολιτών μας.

Ωστόσο η χαλαζόπτωση, παρατήρησε, μπορεί να προκάλεσε ζημιές σε γεωργικές καλλιέργειες, πράγμα που θα εξετάσουν από σήμερα τα αρμόδια κρατικά τμήματα.