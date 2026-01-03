Παρά το ρευστό και διαρκώς μεταβαλλόμενο επί το αρνητικότερο διεθνές πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, η Πάφος κατέγραψε την διετία 2024-2025 αξιοσημείωτη ανάπτυξη, με κύριους μοχλούς τον τουρισμό και την ανάπτυξη γης. Παράλληλα, νέοι τομείς δραστηριότητας αποκτούν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στο οικονομικό γίγνεσθαι της επαρχίας, με αποτέλεσμα η Πάφος να βρίσκεται μπροστά σε κομβικό σταυροδρόμι για την ανάπτυξη της τις επόμενες δεκαετίες, αρχής γενομένης με την έλευση του 2026.

Αυτό τονίζει σε συνέντευξη του στον «Φ» ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου, Γιώργος Μάης, κάνοντας λόγο για την αναγκαιότητα να έρθει άμεσα το κράτος αρωγός σε ενέργειες που απαιτούνται για να διασφαλισθεί η αναπτυξιακή αυτή προοπτική και να συνεχίσουν οι οικονομικοί δείκτες της επαρχίας την ανοδική τους τάση.

Αναφερόμενος στην κυρίαρχη οικονομική συνισταμένη της Πάφου, τον τουρισμό, ο πρόεδρος του τοπικού ΕΒΕ επισημαίνει ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε περίπου 1.5 εκατομμύριο, που αντιστοιχεί στο 36% του συνόλου των αφίξεων στην Κύπρο, αποφέροντας 1,15 δισεκατομμύρια ευρώ σε τουριστικό συνάλλαγμα.

Η Πάφος διαθέτει περίπου 30.000 κλίνες, που αντιστοιχούν στο 33% του παγκύπριου συνόλου, με πάνω από το 60% αυτών να αντιστοιχούν σε ξενοδοχειακές μονάδες 4 και 5 αστέρων, τόνισε. Ετησίως η Πάφος προσελκύει περίπου το 39% των συνολικών αφίξεων, με κύριες αγορές το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ισραήλ, την Πολωνία, τη Γερμανία και την Ελλάδα, ενώ αναπτύσσονται θετικές προοπτικές από τη Γαλλία, τις Σκανδιναβικές χώρες, τις Βαλτικές και τη Μέση Ανατολή.

Αναφορικά με τον δεύτερο βασικό πυλώνα της Πάφου, αυτό των κατασκευών, ο Γιώργος Μάης, επεσήμανε ότι στον τομέα των ακινήτων, το 2024 καταγράφηκαν σταθεροποιητικές τάσεις, ενώ τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους η Πάφος σημείωσε αύξηση 34% στις πωλήσεις σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023. Για την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2025, ανέφερε, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 15% σε σχέση με το 2024, παρά τη μείωση της ζήτησης από Κινέζους και Ρώσους υπηκόους. Η απώλεια αυτή αντισταθμίστηκε από την αυξημένη ζήτηση από Ισραήλ, Λίβανο και άλλες αγορές της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης, διευκρίνισε.

Παράλληλα, οι τομείς του λιανικού εμπορίου, της βιομηχανίας και της γεωργίας παρουσιάζουν θετική δυναμική, ενώ σημαντικά έργα υποδομής και αστικής ανάπτυξης, πολλά εκ των οποίων προτάθηκαν ή υποστηρίχθηκαν από το Επιμελητήριο, επεσήμανε, ενισχύουν περαιτέρω την προοπτική της επαρχίας Πάφου.

Μέσα σε αυτό το θετικό περίγραμμα, τονίζει ο κ. Μάης και παρά την πρόοδο που σημειώνεται στην πόλη και επαρχία Πάφου, οι νέες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες δημιουργούν ωστόσο αυξημένες ανάγκες. Η αύξηση του πληθυσμού, η εξέλιξη της κοινωνίας και η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή απαιτούν όχι μόνο νέα έργα υποδομής, αλλά και σύγχρονες πρακτικές και μεθοδολογίες, παρατήρησε.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ΕΒΕ Πάφου καλεί την Πολιτεία να προχωρήσει στη λήψη αποφάσεων και μέτρων που θα συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της Πάφου, ώστε η περιοχή μας να καταστεί πόλος έλξης ξένων επενδύσεων και επισκεπτών. Κεντρικός μας στόχος είναι η Πάφος να αναδειχθεί σε έναν σύγχρονο, διεθνώς ανταγωνιστικό προορισμό ποιοτικού τουρισμού και μεγάλων επενδύσεων, τόνισε.

Προς την κατεύθυνση αυτή, συγκεκριμενοποιεί τα αιτήματα ο κ. Μάης, το ΕΒΕ εισηγείται, μεταξύ άλλων, την προώθηση και υλοποίηση νέων έργων ανάπτυξης, με έμφαση στην ανάδειξη και τον εμπλουτισμό του τουριστικού μας προϊόντος, τη θέσπιση στοχευμένων φορολογικών και πολεοδομικών κινήτρων για την ενίσχυση των επενδύσεων, ιδίως στους τομείς των αθλητικών υποδομών, της ανάπτυξης γης, της εκπαίδευσης και υγείας, καθώς επίσης την ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας του Αεροδρομίου Πάφου με νέους προορισμούς, για την προσέλκυση τουριστών από περισσότερες αγορές.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πάφου κάνει επίσης λόγο για την ανάγκη προώθησης των έργων που αφορούν τη σύνδεση του αεροδρομίου με την τουριστική περιοχή της Πάφου, καθώς και τη βελτίωση των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου, τη μείωση του κόστους ενέργειας για τη βιομηχανία, την βελτίωση υποδομών στις βιομηχανικές περιοχές και ζώνες, που θα αναβαθμίσουν την εικόνα και την λειτουργικότητα των περιοχών, την ολοκλήρωση του οδικού δικτύου στη Βιομηχανική Περιοχή Αγίας Βαρβάρας και τη μετακίνηση των παράνομων κτηνοτροφικών υποστατικών σε κατάλληλους χώρους και την άμεση προώθηση των διαδικασιών και την έναρξη εργασιών για την κατασκευή της Μαρίνας Πάφου.

Ενισχυτικά της οικονομικής εκτόξευσης της επαρχίας, είπε ο Γιώργος Μάης, θα λειτουργήσουν επίσης η ενθάρρυνση εγκατάστασης και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην Πάφο, η συνέχιση και επίσπευση της ολοκλήρωσης του αυτοκινητοδρόμου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς, η κατασκευή του οδικού άξονα που θα συνδέει την Κάτω Πάφο με την περιοχή Κόλπου των Κοραλλίων και η προώθηση του έργου κατασκευής του Δυτικού Παρακαμπτήριου.

Καταλήγοντας ο κ. Μάης επεσήμανε ιδιαίτερα ότι η Πάφος δεν περιορίζεται πλέον στους παραδοσιακούς άξονες του τουρισμού και της ανάπτυξης γης. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναδειχθεί δύο νέοι δυναμικοί πυλώνες, τόνισε, η ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση και οι υπηρεσίες.

Η επιτυχής πορεία του Πανεπιστημίου Νεάπολις, σε συνδυασμό με τη Σχολή Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΠΑΚ και τη λειτουργία του Αμερικανικού Πανεπιστημίου της Βηρυτού, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την εξέλιξη της Πάφου σε ένα ανερχόμενο εκπαιδευτικό κέντρο, είπε.