Με τη συμμετοχή πλήθους πιστών ολοκληρώθηκαν το πρωί οι εορτασμοί των Θεοφανίων στο Ζύγι, παρουσία εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας και σε κλίμα θρησκευτικής κατάνυξης.

Οι εκδηλώσεις άρχισαν στις 08:30 με τη Θεία Λειτουργία, η οποία τελέστηκε από την Ιερά Μητρόπολη Τριμυθούντος στον Ιερό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα. Στη συνέχεια, στις 10:30, ακολούθησε πομπή προς τη Μαρίνα Ζυγίου, όπου τελέστηκε η καθιερωμένη Τελετή καθαγιασμού των υδάτων.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, νέοι βούτηξαν στα νερά για την ανάσυρση του Τιμίου Σταυρού, τηρώντας το έθιμο που συνοδεύει διαχρονικά τον εορτασμό των Θεοφανίων. Οι παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν την τελετή με ευλάβεια, ενώ το τελετουργικό ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα.