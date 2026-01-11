Συνεχίζονται με διαλείμματα τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν από το βράδυ της Πέμπτης την Πάφο και τα οποία έχουν προκαλέσει ευφορία λόγω των ποσοτήτων βροχής που δέχεται η επαρχία, ενώ πολύ μικρά και μεμονωμένα είναι μέχρι στιγμής τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο ή σε ιδιωτικές περιουσίες.

Λόγω των έντονων βροχοπτώσεων του προηγούμενου τριημέρου, καταγράφηκαν κατολισθήσεις όγκων χώματος, σε σημεία του αγροτικού οδικού δικτύου της επαρχίας και συσσώρευση νερού σε διάφορα σημεία του δικτύου, που πάντως δεν ήταν σε τόση έκταση που να προκαλέσουν κινδύνους ή προβλήματα.

Αντιθέτως, φορείς και οργανώσεις της επαρχίας εκφράζουν έντονη ικανοποίηση για την έκταση των καιρικών φαινομένων και αυτής της περιόδου, μετά τον Δεκέμβριο, αφού οι βροχές που πέφτουν σε όλη την επαρχία Πάφου χαρακτηρίζονται «χρυσάφι» και για την γεωργία και για τον εμπλουτισμό των υπογείων υδάτων, ενώ εκτιμάται ότι για πρώτη φορά θα καταγραφεί σημαντική ροή νερού στα φράγματα δεδομένης της καθολικής έντονης βροχόπτωσης σε περιοχές της ορεινής και ημιορεινής Πάφου που υπάρχουν αποταμιευτήρες, αλλά και της χιονόπτωσης στο Τρόοδος.