Στην τελική ευθεία εκτιμάται ότι βρίσκεται πλέον το θέμα της οριστικοποίησης των αποφάσεων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το αν το ίδρυμα θα λειτουργήσει παράρτημα του στην Πάφο ή όχι. Πληροφορίες μας αναφέρουν ότι η ειδική επιτροπή που έχει ήδη συσταθεί από την Σύγκλητο του ΑΠΘ έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό με την μελέτη των δεδομένων προκειμένου να οριστικοποιηθεί η απόφαση, η οποία αναμένεται σύμφωνα με αρμόδια πηγή στο «πολύ αρχικό χρονικό διάστημα του 2026».

Οι πρυτανικές αρχές είναι σε διαβούλευση εδώ και μήνες με τις αρχές της πόλης της Πάφου προκειμένου να διαφανεί αν είναι εφικτή η εξέλιξη αυτή. Πρόκειται για μια πρόταση του Δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, προς το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου την οποία μετέφερε το μέλος της Συγκλήτου του ΑΠΘ και πάφιος ο ίδιος, Στράτος Στυλιανίδης, με αποτέλεσμα να δρομολογηθούν έκτοτε οι διαδικασίες για την λήψη τελικών αποφάσεων.

Όπως είχε δηλώσει τότε στον «Φ» ο ακαδημαικός, Στράτος Στυλιανίδης, η Σύγκλητος του ΑΠΘ συνέστησε Επιτροπή η οποία μελετά το ενδεχόμενο λειτουργίας παραρτήματος στην πόλη της Αφροδίτης και θα κατέθετε την εισήγησή της σε διάστημα μηνών.

Εκτίμησε δε, ότι υπάρχουν κατάλληλες υποδομές στην πόλη για τον σκοπό αυτό, όπως είναι το κτήριο του Pafos Innovation Institute, ώστε να λειτουργήσουν άμεσα οι σχολές του παραρτήματος.

Όπως τόνισε ο κ. Στυλιανίδης, βάσει της κυπριακής νομοθεσίας απαιτείται η λειτουργία τουλάχιστον τριών σχολών ενός ακαδημαικού ιδρύματος ώστε να λάβει άδεια λειτουργίας παραρτήματος του στην Κύπρο.