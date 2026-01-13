Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λεμεσού (ΕΟΑ Λεμεσού) ενημερώνει το κοινό ότι την Tρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026, θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή παροχής νερού σε περιοχή του Δήμου Λεμεσού (Πάνθεα) από τις 7:30πμ έως τις 5μμ. Η διακοπή κρίνεται απολύτως αναγκαία για την εκτέλεση βελτιωτικών έργων.

Περιοχή που θα επηρεαστεί:

Όλοι οι δρόμοι που περικλείονται στις πιο κάτω οδούς:

Πάροδος Γεωργίου Καλογεροπούλου, Κέρου, Φιλύρας, Ελαίας, Νυμφαίας, Τηλεμάχου, Καμελίας, Λεβάντας, Τατοΐου, Πινόλιας, Αγριδάκη, Θεσπεσίας, Πανίκου Χαράκη.

Ο ΕΟΑ Λεμεσού διαβεβαιώνει το κοινό ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη ολοκλήρωση των εργασιών, ώστε η παροχή νερού να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό.

Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία των καταναλωτών για την προσωρινή ταλαιπωρία, καθώς το έργο αυτό είναι απαραίτητο για τη βελτίωση της υδατικής υποδομής και τη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με τον ΕΟΑ Λεμεσού, μέσω της ιστοσελίδας (https://eoalemesos.org.cy) όπου φαίνεται και ο χάρτης της επηρεαζόμενης περιοχής.