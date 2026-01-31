Έντονη ανησυχία και αγανάκτηση εκφράζει το Συμβούλιο Συμπλέγματος Υπηρεσιών Κοινοτήτων Δεκέλειας για τις συνεχιζόμενες καθυστερήσεις σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την αναθεώρηση των πολεοδομικών ζωνών, καθώς και την επέκταση της λατομικής ζώνης στη Ξυλοφάγου εντός των ορίων των Βρετανικών Βάσεων.

Το Συμβούλιο μαζί με κατοίκους των κοινοτήτων πραγματοποίησαν εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από τις Βρετανικές Βάσεις Δεκέλειας και κατέθεσαν υπόμνημα με τα αιτήματα τους.

Αυτούσιο το υπόμνημα

Το Συμβούλιο Συμπλέγματος Υπηρεσιών Κοινοτήτων Δεκέλειας εκφράζει την έντονη ανησυχία, τον προβληματισμό και την αγανάκτησή του για τη συνεχιζόμενη εκκρεμότητα σε θέματα κρίσιμης σημασίας για τις κοινότητές μας όπως η αναθεώρηση της Δήλωσης Πολιτικής και ΠολεοδομικώνΖωνών, καθώς και η επέκταση της λατομικής ζώνης Ξυλοφάγου εντός των ορίων των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας.

Παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις ότι οι σχετικές αποφάσεις θα λαμβάνονταν έγκαιρα, μέχρι σήμερα δεν υπήρξε καμία επίσημη, σαφής και δεσμευτική τοποθέτηση. Η παρατεταμένη αυτή καθυστέρηση συνιστά ουσιαστικά αθέτηση δεσμεύσεων με σοβαρές κοινωνικές, οικονομικές και αναπτυξιακές επιπτώσεις για τις κοινότητές μας.

Οι κάτοικοι των κοινοτήτων μας οι οποίοι κατέχουν ακίνητη περιουσία, καταβάλλουν φόρους και στηρίζουν διαχρονικά τον τόπο τους. Αυτοί οι κάτοικοι δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας και δεν μπορούν να υποχρεώνονται να αιτούνται πολεοδομικές άδειες από δύο διαφορετικούς φορείς, με καθυστερήσεις και πρόσθετες δυσκολίες. Μεγάλος αριθμός κατοίκων των κοινοτήτων μας, αναμένουν από το 2022 μέχρι και σήμερα την δημοσίευση της αναθεωρημένης Δήλωσης Πολιτικής ελπίζοντας σε περεταίρω αναπτυξιακά δικαιώματα στη βάση των υποβληθέντων ενστάσεων ή έστω και εάν αριθμός ενστάσεων έχουν απορριφθεί, να γνωρίζουν το αποτέλεσμα ώστε να μπορέσουν να προγραμματίσουν το μέλλον τους.

Από το 2018 το αίτημα για επέκταση της λατομικής ζώνης Ξυλοφάγου παραμένει σε εκκρεμότητα. Βρισκόμαστε πλέον στον 9ο χρόνο μιας διαδικασίας που εξετάζεται, αλλά συνοδεύεται από συνεχείς καθυστερήσεις και εμπόδια. Παρά τον επαγγελματισμό, τη συνεργασία και την υπομονή που επέδειξαν οι εμπλεκόμενοι, δεν υπήρξε καμία ουσιαστική ανταπόκριση από τις Βρετανικές Βάσεις. Οι διαδικασίες παραμένουν στάσιμες, τα αποθέματα των λατομικών υλικών εξαντλήθηκαν και οδηγούμαστε σε μεθοδικό κλείσιμο των λατομείων, με άμεσες πολλαπλές συνέπειες για τους κατοίκους ειδικότερα στην τεράστια αύξηση του κόστους αγοράς οικοδομικών υλικών, στην απώλεια εργασίας σε μεγάλο αριθμό κατοίκων των κοινοτήτων μας, στην οικοδομική δραστηριότητα, τα δημόσια έργα και την τοπική οικονομία, τόσο στην ευρύτερη περιοχή Αμμοχώστου, όσο και στην επαρχία Λάρνακας.

Με βάση τα παραπάνω, το Συμβούλιο Συμπλέγματος Υπηρεσιών Κοινοτήτων Δεκέλειας:

• Απαιτεί άμεσες, σαφείς και δεσμευτικές αποφάσεις.

• Ζητά δίκαιη και ισόρροπη πολεοδομική πολιτική.

• Υπερασπίζεται το δικαίωμα των κατοίκων μας να παραμείνουν, να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους.

• Διεκδικεί την άμεση επίλυση του ζητήματος των λατομείων εντός των ορίων των Βρετανικών Βάσεων, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της λατομικής εργασίας, για αποφυγή των κοινωνικοοικονομικών συνεπειών στις κοινότητές μας.

Δηλώνουμε με σαφήνεια ότι η υπομονή των κατοίκων έχει εξαντληθεί και σε περίπτωση συνέχισης της αδιαφορίας δεν αποκλείονται δυναμικές κινητοποιήσεις.

Οι κοινότητές μας δεν ζητούν προνόμια. Ζητούν σεβασμό, συνέπεια και δικαιοσύνη.

«Την άνοιξη του 2026 θα δημοσιευθούν οι τελικές ζώνες μη στρατιωτικής ανάπτυξης

Εκπρόσωπος των Βρετανικών Βάσεων σε δήλωση του ανέφερε ότι, «η Διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων σέβεται το δικαίωμα στην ειρηνική και νόμιμη διαμαρτυρία.Το Σχέδιο Μη Στρατιωτικής Ανάπτυξης αποτελεί πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία συμφωνήθηκε το 2014, με στόχο τον καθορισμό πολεοδομικών ζωνών και περιοχών ανάπτυξης εντός των Κυρίαρχων Βρετανικών Βάσεων για πρώτη φορά από το 1960. Η Δήλωση Πολιτικής των Βρετανικών Βάσεων και οι συναφείς πολεοδομικές ζώνες δημοσιεύθηκαν τον Μάιο του 2022 και τέθηκαν άμεσα σε ισχύ. Οι δημοσιευμένες αυτές ζώνες παραμένουν σε ισχύ. Μετά τη δημοσίευση ακολούθησε διαδικασία υποβολής ενστάσεων. Η εξέταση των ενστάσεων βρίσκεται στο τελικό της στάδιο και η Διοίκηση, σε συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία, αναμένεται να δημοσιεύσει τις τελικές ζώνες Μη Στρατιωτικής Ανάπτυξης την άνοιξη του 2026. Η Διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων παραμένει πλήρως δεσμευμένη στη στήριξη των λατομικών επιχειρήσεων στο αίτημά τους για επέκταση του υφιστάμενου λατομείου στην Ξυλοφάγου, τηρώντας παράλληλα τις νομικές υποχρεώσεις.»