Ενώπιον του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας έφθασε το θέμα του πολύχρονου λουκέτου της καντίνας στο Νοσοκομείο Πάφου, σε μια προσπάθεια να βρεθεί μια λύση προς όφελος των επισκεπτών του νοσηλευτηρίου και όχι μόνο. Πληροφορίες του philenews αναφέρουν ότι το θέμα τέθηκε κατά την συνάντηση του είχε ο Νίκος Χριστοδουλίδης στο Προεδρικό την περασμένη εβδομάδα με τους βουλευτές Πάφου και τον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς σχετικά με το νέο Νοσοκομείο Πόλεως.

Στο περιθώριο των ανακοινώσεων του Προέδρου για την προώθηση του μεγάλου έργου, τέθηκε από πλευράς του βουλευτή Χρύσανθου Σαββίδη και το συγκεκριμένο θέμα, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος και άλλοι βουλευτές Πάφου γίνονται καθημερινά δέκτες έντονων παραπόνων από πολίτες που πολλές φορές έρχονται στο κρατικό νοσηλευτήριο από πολύ μακρινές αποστάσεις, ότι δεν μπορούν να έχουν ένα νερό ή κάτι να φάνε κατά την πολύωρη αναμονή τους εκεί.

Οι ίδιες πληροφορίες μας αναφέρουν μάλιστα ότι ο κ. Σαββίδης είπε χαρακτηριστικά ενώπιον του Προέδρου Χριστοδουλίδη προς τους εκπροσώπους του ΟΚΥπΥ που μετείχαν στη συνάντηση, ότι αν συνεχισθεί η δυστοκία στην εξεύρεση λύσης, μπορεί ο ίδιος να αναλάβει την επαναλειτουργία του χώρου σε διάστημα ελάχιστων ημερών, υποδεικνύοντας ότι είναι αδιανόητη η αδυναμία προώθησης ενός τέτοιου απλού ζητήματος.

Ο ίδιος ο βουλευτής Πάφου του ΔΗΚΟ επιβεβαίωσε μιλώντας στο philenews το γεγονός αυτό, τονίζοντας ότι όπως και στην περίπτωση του νέου Νοσοκομείου Πόλης Χρυσοχούς, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την άμεση επίλυση του ζητήματος αυτού προκειμένου να σταματήσει η ταλαιπωρία εκατοντάδων πολιτών καθημερινά.