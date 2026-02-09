Σε εξέλιξη βρίσκεται η αποκατάσταση σοβαρής βλάβης σε αγωγό ύδρευσης στην κοινότητα Φασούλα, η οποία έχει προκαλέσει διακοπή της υδροδότησης από την Κυριακή, σύμφωνα με τον ΕΟΑ Λεμεσού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού, μετά τον εντοπισμό της βλάβης, που σημειώθηκε χθες, συνεργεία εργάζονται εντατικά για αποκατάσταση της και υπολογίζεται πως η υδροδότηση θα επανέλθει γύρω στο μεσημέρι της Δευτέρας.

Ο ΕΟΑ Λεμεσού απολογείται για την ταλαιπωρία και ζητά την κατανόηση των επηρεαζόμενων καταναλωτών.

ΚΥΠΕ