Επιβεβαιώνοντας και φέτος την φήμη του ως ένα από τα δημοφιλέστερα και πιο επιτυχημένα φεστιβάλ καρναβαλιού στην Κύπρο, το καρναβάλι της Πέγειας, που συνεχίζει πλέον ως καρναβάλι Δήμου Ακάμα, μετά την μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κορυφώθηκε σήμερα το απόγευμα με την μεγάλη παρέλαση αρμάτων και ομάδων.

Χιλιάδες άτομα κάθε ηλικίας και γεωγραφικής προέλευσης συνέρρευσαν στον Κόλπο των Κοραλλίων, όπου πραγματοποιήθηκε και φέτος η καθιερωμένη μεγάλη παρέλαση αρμάτων και ομάδων. Οι επισκέπτες από όλα τα μέρη της Πάφου και ξένοι επισκέπτες που απολαμβάνουν τις χειμερινές τους διακοπές στην Πάφο, γλέντησαν για ώρες, βοηθούντως και του καλού καιρού που επικρατεί σήμερα στην επαρχία, με τις ευφάνταστες εμφανίσεις, την μουσική και τον χορό και το κέφι που περίσσευε σε συμμετέχοντες και θεατές.

Ο Δήμαρχος Ακάμα, Μαρίνος Λάμπρου, ως άλλος «Σούπερ Μάριο» σήμερα, εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίηση του για την επιτυχία των εκδηλώσεων και για την ανταπόκριση του κοινού.

Παράλληλα, χθες κορυφώθηκαν και οι τριήμερες καρναβαλίστικες εκδηλώσεις που οργανώνει το Cap St Georges Hotel & Resort στη μαγευτική παραλία του Αγίου Γεωργίου Πέγειας. Το απόγευμα πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη φαντασμαγορική καρναβαλίστικη παρέλαση στην περιοχή του Cap St Georges Hotel & Resort, γεμάτη υπέροχες στολές, χρώματα, μουσική και γιορτινή συμμετοχή για μικρούς και μεγάλους.