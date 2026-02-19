Το Δημοτικό Μέγαρο Πάφου γέμισε σήμερα με παιδικές φωνές. Μαθητές και μαθήτριες του 11ου Δημοτικού Σχολείου Πάφου, στο πλαίσιο των καθιερωμένων σχολικών επισκέψεων που ακολουθούν τα βιωματικά εργαστήρια του Ερυθρού Σταυρού Πάφου-Κλάδος Πάφου, βρέθηκαν σήμερα στο δημαρχείο της πόλης και συναντήθηκαν με τον Δημαρχεύοντα, Άγγελο Ονησιφόρου και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να ακούσουν από τους δημοτικούς άρχοντες για τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του Δήμου, τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη σημασία της υπεύθυνης και ενεργού συμμετοχής στα κοινά.

Η συνάντηση εξελίχθηκε σε έναν ουσιαστικό και ζωντανό διάλογο, με ερωτήσεις, ιδέες και σκέψεις από τους ίδιους τους μαθητές, αποδεικνύοντας ότι οι νέες γενιές ενδιαφέρονται και θέλουν να έχουν λόγο για το μέλλον της πόλης τους.

Ο Δημαρχεύων Πάφου τόνισε ότι ο Δήμος συνεχίζει να στηρίζει δράσεις που φέρνουν τα παιδιά σε επαφή με τους θεσμούς και ενισχύουν τη δημοκρατική παιδεία και τη συμμετοχικότητα.