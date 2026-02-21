Η μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση της Πάφου που αποτελεί το αποκορύφωμα των αποκριάτικων εκδηλώσεων της πόλης, γεμίζοντας τους δρόμους με χρώμα, μουσική και αστείρευτο κέφι πραγματοποιήθηκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου.

Μικροί και μεγάλοι, μασκαρεμένοι με ευφάνταστες στολές, πλημμύρισαν την Λεωφόρο Γρίβα Διγενή και το κέντρο της Πάφου, δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα σε ολόκληρη την πόλη.

Άρματα εντυπωσιακά, εμπνευσμένα από την επικαιρότητα, την παράδοση αλλά και τη φαντασία, παρέλασαν με τη συνοδεία μουσικών σχημάτων, τυμπανιστών και χορευτικών ομάδων.

Τα πολύχρωμα κοστούμια, οι σατιρικές πινελιές και τα χαμόγελα των συμμετεχόντων δημιούργησαν στην πόλη ένα σκηνικό χαράς και δημιουργικότητας.

Η είσοδος του Βασιλιά Καρνάβαλου, που φέτος υποδύονταν «Βασιλιάς του Μαγεμένου Δάσους», ενθουσίασε τους παρευρισκόμενους στη Λεωφόρο Γρίβα Διγενή ενώ ενθουσιασμό προκάλεσε στους παρευρισκόμενους η συμμετοχή της Σχολής Χορού «Danceroom Jake Athanasiades», οι «Μαζορέτες Πάφου» της Ακαδημίας Χορού Κωνσταντίνας Χατζηευτυχίου και ο Μουσικός Όμιλος Πάφου .

Η πομπή και οι πολυάριθμοι καρναβαλιστές κινήθηκαν στη Λεωφόρο Γ. Γρίβα Διγενή, και πέρασαν από την Πλατεία Κέννεντυ.

Ο Αντιδήμαρχος Πάφου και δημαρχεύων, Άγγελος Ονησιφόρου, ανέφερε πως η καρβαβαλίστική παρέλαση δεν είναι απλώς ένα θέαμα είναι μια εμπειρία. Πρόσθεσε πως σήμερα ο κόσμος της Πάφου άφησε πίσω τα προβλήματα της καθημερινότητας και όλοι οι δημότες της Πάφου μικροί και μεγάλοι έγιναν μια μεγάλη παρέα.

Πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτήν την εκδήλωση, όπως είπε, έχουν τα παιδιά που χρωμάτισαν την εκδήλωση με ζωγραφιές χορούς και χαμόγελα. Πρόσθεσε πως οι συμμετοχές των ομάδων στο Παφίτικο καρναβάλι 2026 ανήλθαν σε 45.

Οι θεατές συμμετείχαν ενεργά, χορεύοντας στους ρυθμούς της μουσικής, χειροκροτώντας τα άρματα και ανταλλάσσοντας ευχές, κρατώντας ζωντανό το πνεύμα της Αποκριάς.

Η Ανθή Λεωνίδου Στρόπου, Δημοτική Σύμβουλος Πάφου, έστειλε το δικό της μήνυμα λέγοντας πως η σημερινή ημέρα είναι μια μέρα γιορτής και χαράς για την πόλη μας και ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους.

Ο Ανδρέας Γρηγοριάδης, Δημοτικός Σύμβουλος Πάφου, δήλωσε στους δημοσιογράφους πως ντύθηκε πειρατής χωρίς όμως να είναι μονόφθαλμος ή μουγκός, όπως είπε χαριτολογώντας.

Η Μαρκέλα Νεοκλέους, Ειδική Συνεργάτης για θέματα πολιτισμού στον Δήμο Πάφου, αναφέρθηκε στην άρτια διοργάνωση του καρναβαλιού αλλά και στις συμμετοχή άνω των σαράντα αρμάτων και πεζών ομάδων.

Εξάλλου ο Δημοτικός Σύμβουλος Πάφου, Γιάννης Κουλουντής, ανέφερε πως η μέρα η σημερινή είναι μέρα που μας προτρέπει να αφήσουμε τα προβλήματα , σημειώνοντας πως ο Δήμος Πάφου συνεργάζεται για να τηρεί τις παραδόσεις του.

Σημειώνεται πως η μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση της Πάφου αποτελεί πλέον θεσμό, που αναδεικνύει τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και τη ζωντάνια της τοπικής κοινωνίας, προσκαλώντας κάθε χρόνο κατοίκους και επισκέπτες να γίνουν μέρος αυτής της μοναδικής γιορτής.

ΚΥΠΕ