Το Παφίτικο Καρναβάλι 2026 κορυφώνεται σήμερα με τη Μεγάλη Αποκριάτικη Παρέλαση, την πιο ξέφρενη γιορτή της πόλης που θα γεμίσει τους δρόμους της Πάφου με χρώμα, μουσική και άρματα. Η παρέλαση θα πραγματοποιηθεί στις 3.00μμ, με αφετηρία τα κτήρια της Επαρχιακής Διοίκησης και τερματισμό στη Λεωφόρο Ευαγόρα Παλληκαρίδη, με την παρουσία πάνω από 50 συμμετοχών από ομάδες και άρματα.

Επικεφαλής της παρέλασης θα είναι «Ο Βασιλιάς του Μαγεμένου Δάσους», συνοδευόμενος και πάλι από σχολές χορού και μαζορέτες, υπό τους ρυθμούς της ζωντανής καρναβαλικής ατμόσφαιρας.

Οι δρόμοι θα γεμίσουν φαντασμαγορικά άρματα, πολύχρωμες στολές και χαμόγελα, προσφέροντας μια εμπειρία που συνδυάζει μουσική, θέαμα και ανεξάντλητο κέφι. Ο κόσμος καλείται να γιορτάσει μαζί με τους συμμετέχοντες και να γίνει μέρος της μαγικής ατμόσφαιρας του Παφιτικού Καρναβαλιού, απολαμβάνοντας την καρναβαλική ζωντάνια μέχρι και τον τερματισμό.