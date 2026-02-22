Έντονες αντιδράσεις και αντιπαραθέσεις καταγράφονται τις τελευταίες μέρες στον Δήμο Ιεροκηπίας, με αφορμή την απόφαση για μεταστέγαση των υπηρεσιών του σε διατηρητέα στον πυρήνα της Γεροσκήπου και την μετατροπή του υφιστάμενου δημοτικού μεγάρου σε πολιτιστικό χώρο.

Την αρχή έκανε ο Αντιδήμαρχος Ιεροκηπίας, Ανδρέας Σιήκκης, ο οποίος σε γραπτή του τοποθέτηση έκανε λόγο για έλλειψη οράματος και στρατηγικού σχεδιασμού που κρατούν την Γεροσκήπου καθηλωμένη.

Η Γεροσκήπου χρειάζεται αναπτυξιακό σχέδιο, όχι πρόχειρες πλειοψηφίες, επισημαίνει, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι το παλιό στρατόπεδο αγνοείται και η πόλη χάνει την ευκαιρία της.

Ο Αντιδήμαρχος Ιεροκηπίας κατήγγειλε επίσης απόκρυψη ουσιαστικών στοιχείων σε συγκεκριμένες συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου και ζητά να επανεξετασθεί με σοβαρότητα το κτηριολογικό πρόγραμμα που δόθηκε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου μετά την τελευταία συνεδρία του σώματος.

Σηκώνοντας το γάντι, η Δημοτική Ομάδα του ΑΚΕΛ εξέδωσε την επομένη ανακοίνωση στην οποία κάνει λόγο για λαϊκίστικες και μικροπολιτικές σκοπιμότητες από πλευράς μελών της δημοτικής αρχής.

Όπως υποστηρίζει ειδικότερα, στις 5 Φεβρουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεροκηπίας ενέκρινε ομόφωνα τον Προϋπολογισμό του 2026, ο οποίος ανάμεσα σε άλλα προβλέπει την εκπόνηση μελέτης για τη μεταστέγαση των Δημοτικών Υπηρεσιών στα διατηρητέα κτίρια του πυρήνα και στην πρώην ΣΠΕ Γεροσκήπου και τη μετατροπή του Δημοτικού Μεγάρου σε Πολιτιστικό Κέντρο.

Τον επόμενο μήνα θα ξεκινήσει η συζήτηση εντός του Δ.Σ. για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του χώρου του παλαιού ΚΕΝ Γεροσκήπου, το οποίο αποτελεί προτεραιότητα για το ΑΚΕΛ, αναφέρεται.

Θεωρούμε αδιανόητο το γεγονός ότι ενώ λαμβάνονται ομόφωνες αποφάσεις, στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια από κάποιους για ανατροπή τους με μοναδικό στόχο τη δημιουργία εντάσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο, επισημαίνει η δημοτική ομάδα του ΑΚΕΛ.

Την σκυτάλη στον πόλεμο των ανακοινώσεων πήρε χθες η δημοτική ομάδα του ΔΗΣΥ, που με ανακοίνωση της την οποία συνυπογράφουν οι Αντιδήμαρχοι Κονιών και Αγίας Μαρινούδας του Δήμου Ιεροκηπίας, επιβεβαιώνει πως υπήρξαν αποφάσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο για αγορά και απαλλοτριώσεις εντός του πυρήνα για σκοπούς δημόσιας ωφέλειας, για την επίτευξη των στόχων της Τοπικής Αρχής και για την ολοκλήρωση του έργου ανάπλασης του παραδοσιακού πυρήνα Γεροσκήπου και στέγαση δημοτικών υπηρεσιών.

Στην εν λόγω συνεδρίαση τέθηκαν προς έγκριση τα έγγραφα του σχετικού διαγωνισμού, επειδή όμως δεν υπήρξε προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου για προκήρυξη τέτοιου διαγωνισμού για συζήτηση, για το τί θα περιελάβανε η μελέτη και ποιές δημοτικές υπηρεσίες θα στεγαστούν ο ΔΗΣΥ προσπάθησε όπως αναφέρει να γίνει ολοκληρωμένη συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα σύμφωνα με τις αποφάσεις που είχαν προηγηθεί για την απαλλοτρίωση και αγορά των τεμαχίων στον πυρήνα. Ωστόσο αυτό δεν έγινε κατορθωτό καθώς υπήρξε επιμονή για την έγκριση των εγγράφων του διαγωνισμού ως είχαν.

Το κτηριακό και η ανάπτυξη του Δήμου όφειλε να εξεταστεί συνολικά, σε συνάρτηση με τις διαθέσιμες εναλλακτικές περιλαμβανομένου του πρώην ΚΕΝ και με γνώμονα την ενίσχυση της επισκεψιμότητας στην πλατεία της Γεροσκήπου και όχι αποσπασματικά, αναφέρει.