Περιοδεία στο εμπορικό κέντρο της Πάφου και σε άλλα σημεία της δημαρχούμενης περιοχής με εμπορική δραστηριότητα άρχισαν και συνεχίζουν ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών τμημάτων, σε μια προσπάθεια να καταγραφούν προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες, καταστηματάρχες και άλλοι ενασχολούμενοι με την εμπορική δραστηριότητα στην πόλη.

Η ενέργεια αυτή δεν είναι άσχετη, όπως εκτιμάται, με την αποκάλυψη σωρείας παρατυπιών ή ανορθόδοξων μεθόδων που προωθούνταν τα προηγούμενα χρόνια και που μόλις πρόσφατα, μετά την αργία του Δημάρχου Πάφου άρχισαν να καταγγέλλονται ή να αποκαλύπτεται ότι τελούσαν υπό διερεύνηση.

Δημαρχεύων και κρατικοί λειτουργοί έχουν στα πλαίσια αυτά επαφές με τους επαγγελματίες των εμπορικών περιοχών και καταγράφουν τα όσα τους απασχολούν και τα οποία οι ίδιοι θεωρούν σοβαρά προβλήματα για την εύρυθμη εμπορική λειτουργία του εμπορίου στην πόλη. Οι κρατικοί αξιωματούχοι διαβεβαίωσαν ότι θα προωθηθούν άμεσα τα ζητήματα που τέθηκαν ενώπιον τους για επίλυση και για διερεύνηση, όπου τίθεται θέμα “γκρίζων ζωνών”.