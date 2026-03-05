Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Ιεροκηπίας Νίκου Παλιού, πραγματοποιήθηκε σήμερα σύσκεψη στο Δημοτικό Μέγαρο με εκπροσώπους της Πολιτικής Άμυνας. Τη σύσκεψη απασχόλησαν θέματα πολιτικής προστασίας, σε μια περίοδο κατά την οποία υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για την ασφάλεια του πληθυσμού. Συζητήθηκε επίσης η εμπλοκή των τοπικών αρχών στη διαχείριση κρίσεων.

Ο Δήμαρχος ζήτησε και έλαβε ενημέρωση για τον αριθμό των καταφυγίων που υπάρχουν στα όρια του Δήμου Ιεροκηπίας. Διαπιστώθηκαν μεγάλες ανεκπλήρωτες ανάγκες, καθώς στα δημοτικά όρια υφίστανται επτά μόνο καταφύγια, τα οποία βρίσκονται στη Γεροσκήπου, ενώ στα άλλα τέσσερα δημοτικά διαμερίσματα δεν υπάρχουν καταφύγια.

Ο Νίκος Παλιός πρότεινε όπως το Κέντρο Υγείας Χριστόφορος Χατζηλαμπρής στην Κολώνη και το Πολυδύναμο Κέντρο Εξυπηρέτησης Παιδιών Γεροσκήπου ενταχθούν άμεσα στον κατάλογο των καταφυγίων. Τα καταφύγια στην Κύπρο, σημείωσε, θα μπορούσαν να αυξηθούν μέσα από την παραχώρηση πολεοδομικών κινήτρων για μεγάλες αναπτύξεις και νεόδμητες οικοδομές.

Επίσης, ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας αιτήθηκε την τοποθέτηση σειρήνων προειδοποίησης στα δημοτικά διαμερίσματα Κονιών, Τίμης, Αγίας Μαρινούδας και Αχέλειας.

Συμφωνήθηκε όπως, μέσα στο επόμενο διάστημα, πραγματοποιηθεί εκδήλωση για την ενημέρωση του κοινού για τα διάφορα επιχειρησιακά σχέδια της Πολιτικής Άμυνας και τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας.