Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λεμεσού (ΕΟΑ Λεμεσού) ενημερώνει το κοινό ότι την Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2026, θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή παροχής νερού σε περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος Ύψωνα, από τις 7:30πμ έως τις 5:30μμ. Η διακοπή κρίνεται απολύτως αναγκαία για την εκτέλεση βελτιωτικών έργων στο δίκτυο υδατοπρομήθειας.

Επηρεαζόμενη Περιοχή

Η περιοχή που εκτείνεται βόρεια του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού – Πάφου και συγκεκριμένα οι οδοί που περικλείονται από:

Δυτικά: την οδό Τάσου Ισαάκ και Γιάννου Κρανιδιώτη.

Ανατολικά: την οδό Σοφοκλέους και Πατριάρχη Ιεροσολύμων.

Ο ΕΟΑ Λεμεσού διαβεβαιώνει το κοινό ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη ολοκλήρωση των εργασιών, ώστε η παροχή νερού να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό.

Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία των καταναλωτών, καθώς το έργο αυτό είναι απαραίτητο για τη βελτίωση της υδατικής υποδομής και τη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με τον ΕΟΑ Λεμεσού, μέσω της ιστοσελίδας (https://eoalemesos.org.cy) ή στο τηλέφωνο 25271000.