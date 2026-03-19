Πραγματοποιείται την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στο Πραστειό Αυδήμου, ενδιαφέρουσα εκδήλωση για την αδελφοποίηση των πέντε κοινοτήτων Πραστειό της Κύπρου.

Πέραν από το τελετουργικό μέρος της υπογραφής του μνημονίου της αδελφοποίησης των πέντε Πραστειών, Αμμοχώστου, Μόρφου, Αυδήμου, Κελλακίου και Κελοκεδάρων, θα υπάρχει σύντομη αναφορά των κοινοταρχών για το δικό τους Πραστειό, με ταυτόχρονη προβολή φωτογραφιών από τις κοινότητες τους.

Περιλαμβάνεται επίσης καλλιτεχνικό πρόγραμμα με κυπριακούς χορούς.

Οι πέντε κοινότητες Πραστειό ενώνουν δυνάμεις για τη διατήρηση της πολιτιστικής τους κληρονομιάς, αναπτύσσοντας κοινές δράσεις και συμβάλλοντας με κάθε τρόπο στον αγώνα για λύση και επανένωση της πατρίδας μας στα πλαίσια των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και τις αρχές της ΕΕ.

Τα τέσσερα από τα πέντε χωριά Πραστειό της Κύπρου είχαν σοβαρές συνέπειες από τα γεγονότα του 1964 και του 1974. Οι Ελληνοκύπριοι κάτοικοι των Πραστειών Αμμοχώστου και Μόρφου έχουν προσφυγοποιηθεί το 1974, ενώ την περίοδο του 1964 εκτοπίσθηκαν οι Τουρκοκύπριοι κάτοικοι του μικτού τότε Πραστειού Αυδήμου, όπως και οι Τουρκοκύπριοι κάτοικοι του Πραστειού Κελοκεδάρων.

Οι πέντε κοινότητες έχουν τη μοναδικότητα να κατέχουν το ρεκόρ του μεγαλύτερου αριθμού χωριών, με το ίδιο όνομα Πραστειό, που σύμφωνα με μελέτες προέρχεται από τη λέξη προάστιο.