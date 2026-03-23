Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το πρωί σε διαμέρισμα στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας στην κοινότητα Τερσεφάνου, στην επαρχία Λάρνακας, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν, η κλήση λήφθηκε στις 11:02 και στο σημείο ανταποκρίθηκαν οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λάρνακας με δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Η φωτιά ξέσπασε στο μπαλκόνι του διαμερίσματος και επεκτάθηκε στο εσωτερικό του. Οι ένοικοι εγκατέλειψαν το διαμέρισμα μόλις αντιλήφθηκαν την πυρκαγιά και εξετάστηκαν επιτόπου από πλήρωμα ασθενοφόρου που έφτασε στη σκηνή. Δεν κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά τους στο νοσοκομείο.

Η πυρκαγιά αποδίδεται σε άναμμα ξύλων στο μπαλκόνι του διαμερίσματος για παρασκευή φαγητού.