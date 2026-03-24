Νεκρή φώκια εντοπίστηκε το πρωί σε θαλάσσια περιοχή κοντά στο Νέο Χωριό Πάφου, έπειτα από ενημέρωση πολιτών προς το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών. Οι αρμόδιες αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για τη διαχείριση του περιστατικού και την περισυλλογή του ζώου.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε ακόμη ένα παρόμοιο συμβάν που σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες, όταν είχε εντοπιστεί νεκρό δελφίνι στην περιοχή του Φάρου, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό και ανησυχία για την κατάσταση της θαλάσσιας ζωής στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φώκια εντοπίστηκε από πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε εξετάσεις και νεκροψία προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να σχετίζεται είτε με ανθρώπινες δραστηριότητες είτε με φυσικά αίτια.

Το νέο αυτό περιστατικό εντείνει τις ανησυχίες τόσο της τοπικής κοινωνίας όσο και των οργανώσεων προστασίας της θαλάσσιας ζωής, όπως αναφέρουν, επισημαίνοντας την ανάγκη για αυξημένη προσοχή και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

ΚΥΠΕ