Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος επαφών του Γενικού Ελεγκτή με τους υπαλλήλους του Δήμου Πάφου, ενώ πλέον τη διαδικασία αναλαμβάνει η ομάδα ελέγχου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, όπως ανέφερε η Ελεγκτής και Εκπρόσωπος Τύπου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, Γιώτα Μιχαήλ.

Όπως ανέφερε κλιμάκιο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας βρέθηκε χθες Πέμπτη στην Πάφο, όπου ξεκίνησε σειρά συναντήσεων στον Δήμο Πάφου με τους αρμόδιους λειτουργούς και υπηρεσιακούς παράγοντες. Παράλληλα, σημείωσε ότι από τη Δευτέρα ξεκινά επίσημα ο κανονιστικός έλεγχος στον Δήμο.

Σύμφωνα με την κ. Μιχαήλ, ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί στη βάση των καταγγελιών που έχουν υποβληθεί στην Ελεγκτική Υπηρεσία.

Σε πρώτο στάδιο, η ομάδα ελέγχου θα προχωρήσει στη συλλογή πληροφοριών και στοιχείων από τον Δήμο Πάφου και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η επεξεργασία και αξιολόγηση των δεδομένων αυτών.

Όπως δήλωσε η κ. Μιχαήλ, η Ελεγκτική Υπηρεσία διαθέτει συγκεκριμένο πρόγραμμα ελέγχου και έχει καθορίσει τα θέματα που θα εξεταστούν. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του ελέγχου προκύψουν και άλλα ζητήματα, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στις αρχικές καταγγελίες αλλά κριθεί ότι χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, τότε αυτά θα εξεταστούν κανονικά από την υπηρεσία.

Σε ερώτηση για το περιεχόμενο των καταγγελιών, η κ. Μιχαήλ απάντησε ότι οι οδηγίες που έχει από τον Γενικό Ελεγκτή είναι να μην δοθούν σε αυτό το στάδιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αναφερθεί περαιτέρω στο θέμα. Τόνισε, ωστόσο, “με βεβαιότητα” ότι ο κανονιστικός έλεγχος στον Δήμο Πάφου ξεκινά κανονικά τη Δευτέρα, σηματοδοτώντας την έναρξη της διαδικασίας διερεύνησης των υποθέσεων που βρίσκονται ενώπιον της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

ΚΥΠΕ