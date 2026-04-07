Ένα ιδιαίτερο εκπαιδευτικό πάρκο, που θ’ απευθύνεται κυρίως σε νήπια, ετοίμασε, σε συνεργασία με το Τμήμα Τροχαίας της Αστυνομίας, ο Δήμος Αθηένου. Πρόκειται για το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στο οποίο δημιουργήθηκαν μικροί δρόμοι, που καταλήγουν σ’ ένα κυκλικό κόμβο. Σε αυτούς τοποθετήθηκαν τα πιο γνωστά σήματα τροχαίας, με τα παιδιά να καλούνται να διασχίσουν με μικρά ποδήλατα τους δρόμους, ακολουθώντας πιστά τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας.

Τα εγκαίνια του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής θα τελεστούν στις 22 Απριλίου και πριν από αυτό, όπως ανέφερε στον «Φ» ο δήμαρχος Αθηένου, Κυριάκος Καρεκλάς, τα παιδιά δύο νηπιαγωγείων που βρίσκονται δίπλα θα τύχουν εκπαίδευσης/ενημέρωσης από την αστυνομικό της γειτονιάς. «Πρόκειται για χώρο πρασίνου που διαμόρφωσε ο Δήμος Αθηένου σε πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Βρίσκεται δίπλα από το Δημόσιο Νηπιαγωγείο Αθηένου, που είναι για παιδιά από 4 χρόνων μέχρι 6 χρόνων και τον Παιδοκομικό Κοινοτικό Σταθμό, που είναι για παιδιά μέχρι τριών ετών. Πριν γίνουν τα εγκαίνια θα μιλήσει στα παιδιά η αστυνομικός της γειτονιάς, για ν’ αντιληφθούν ακριβώς πώς λειτουργεί», ανέφερε ο κ. Καρεκλάς, σημειώνοντας πως το πάρκο απευθύνεται σε όλα τα παιδάκια του δήμου, που θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν.

Θα χορηγούνται μάλιστα ποδήλατα και σε παιδιά που δεν έχουν, όπως εξήγησε ο κ. Καρεκλάς. «Με δωρεά της προηγούμενης Κυβέρνησης έχουν αγοραστεί τα ποδηλατάκια για τα παιδιά, τα οποία βρίσκονται στον παιδοκομικό σταθμό», σημείωσε, προσθέτοντας πως το εν λόγω πάρκο αρχικά θα λειτουργούσε στον παιδοκομικό σταθμό, ωστόσο, λόγω κάποιων ζητημάτων που προέκυψαν με την υγρασία, ο δήμος ανέλαβε όπως το δημιουργήσει σε διπλανό χώρο, ώστε να το χρησιμοποιούν και άλλα παιδιά.