Τουλάχιστον ένας εν δυνάμει υποψήφιος να διαδεχθεί τον εν αργία Μητροπολίτη Τυχικό, φέρεται να ξεκίνησε την προεκλογική εκστρατεία με επισκέψεις στην μητροπολιτική περιφέρεια Πάφου. Το ερώτημα που εγείρεται είναι γιατί να αρχίσει κάποιος εν δυνάμει υποψήφιος προεκλογική τη στιγμή που όλα συγκλίνουν στο ότι θα τροποποιηθεί ο Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της Κύπρου κατά τρόπον ώστε να μην συμμετέχει ο λαός στις εκλογές για ανάδειξη επισκόπων και Μητροπολιτών.

Όταν θέσαμε το σχετικό ερώτημα σε εκκλησιαστικούς κύκλους, μας παρέπεμψε σε αναφορά του Αρχιεπισκόπου Γεωργίου ότι η Ιερά Σύνοδος θα λαμβάνει υπόψιν και τον σφυγμό των πιστών. Με βάση αυτό, οι επισκέψεις και η συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις στην Πάφο, φαίνεται να αποσκοπούν στο να εξασφαλιστεί στήριξη είτε από οργανωμένα σύνολα είτε από παράγοντες ή και από πολίτες της Πάφου και εν συνεχεία να μεταφερθεί το όλο κλίμα στους κόλπους της Ιεράς Συνόδου η οποία θα αναδείξει και τον νέο Μητροπολίτη Πάφου.

Σημειώνεται, πως αν και η τροποποίηση του Καταστατικού δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, αυτό θα γίνει τις μέρες που ακολουθούν το Πάσχα, κάτι το οποίο επιβεβαίωσε στον «Φ» και ο εκπρόσωπος Τύπου της Αρχιεπισκοπής κ. Χριστάκης Ευσταθίου. Ενώπιον του θέσαμε και το θέμα της πλειοψηφίας η οποία απαιτείται για να περάσει η τροποποίηση του Καταστατικού, με δεδομένο πως κάποιοι θεωρούν ότι πρέπει να εξασφαλιστεί αυξημένη πλειοψηφία τριών τετάρτων των μελών της Ιεράς Συνόδου.

Όπως εξήγησε ο κ. Ευσταθίου, με βάση προφορικές γνωματεύσεις που έχει ενώπιον του ο Μακαριότατος (το περιεχόμενο των οποίων φέρεται να υιοθετεί και ο ίδιος) απαιτείται απλή πλειοψηφία, κάτι το οποίο απλοποιεί τα πράγματα.

Πάντως, οι μνηστήρες για το θρόνο της Πάφου, σε διαδοχή του εν αργία Μητροπολίτη Τυχικού, είναι αρκετοί αλλά πρακτικά όλοι οι εν δυνάμει υποψήφιοι τελούν σε αναμονή και ουδείς, έχει ανοίξει τα χαρτιά του, πλην του επισκόπου Αμαθούντος Νικολάου, ο οποίος έχει ξεκαθαρίσει με δηλώσεις του στον «Φ» ότι δεν τον ενδιαφέρει να εκλεγεί Μητροπολίτης Πάφου.

Ο δεύτερος ο οποίος φέρεται να μην ενδιαφέρεται, αν και δεν το έχει ξεκαθαρίσει με δηλώσεις του, είναι ο Ηγούμενος της κατεχόμενης Ιεράς Μονής Αποστόλου Βαρνάβα Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Ιωάννου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους λόγους που ο Πάφιος Αρχιμανδρίτης δεν ενδιαφέρεται να διεκδικήσει το θρόνο σχετίζεται και με τον προδιαγραφόμενο αποκλεισμό των πιστών από τη διαδικασία των εκλογών. Σημειώνεται, πως με δεδομένο ότι στις προηγούμενες εκλογές (για διαδοχή του τότε Μητροπολίτη Πάφου και νυν Αρχιεπισκόπου Γεωργίου στο θρόνο της Πάφου), ο αρχιμανδρίτης Ιωάννης είχε εξασφαλίσει το 30% των ψήφων (έναντι 50% του κ. Τυχικού ο οποίος είχε εκλεγεί) και θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα περιλαμβανόταν στο τριπρόσωπο. Ωστόσο, η μη συμμετοχή των πιστών δεν διασφαλίζει ότι θα περιληφθεί από την Ιερά Σύνοδο στους επικρατέστερους για εκλογή. Σημειώνεται, πως όσοι πληρούν τα κριτήρια μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και αν υπερβαίνουν τους τρεις, τότε η Ιερά Σύνοδος θα καταρτίσει το τριπρόσωπο και ακολούθως θα εκλέξει και τον νέο Μητροπολίτη.

Ανάμεσα στους εν δυνάμει ενδιαφερόμενους περιλαμβάνεται και ο Επίσκοπος Καρπασίας Χριστοφόρος ο οποίος ενώ θεωρείτο καμένο χαρτί (ένεκα εις βάρος του καταγγελιών για μεταφορά χρημάτων σωματείου σε προσωπικό του λογαριασμό) ξαναμπήκε στο παιγνίδι όταν η Αστυνομία κατέληξε πως δεν υπάρχει υπόθεση εναντίον του.

Ο Επίσκοπος Χριστοφόρος τον οποίο ρωτήσαμε κατά πόσον ενδιαφέρεται για το θρόνο της Πάφου, περιορίστηκε να αναφέρει πως όλα αποτελούν θέμα της Ιεράς Συνόδου, για να προσθέσει, πως λόγω και των εορτών του Πάσχα δεν επιθυμεί να αναφέρει οτιδήποτε. Παρόλον ότι τα λόγια του είναι μετρημένα, θεωρείται ότι ο θρόνος της Πάφου τον ενδιαφέρει.

Υπενθυμίζεται, πως όταν είδαν το φως της δημοσιότητας οι σχετικές καταγγελίες, οι δικηγόροι του έκαναν αναφορά σε «όψιμη καταγγελία που αφορά κατ’ ισχυρισμό γεγονότα που έλαβαν χώρα το 2020» και προσέθεταν πως: «Το μόνο σίγουρο είναι ότι το χρονικό σημείο της καταγγελίας δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από την επικείμενη πλήρωση της θέσεως του Μητροπολίτη Πάφου».

Στις προηγούμενες εκλογές (όταν εξελέγη ο κ. Τυχικός), ο Επίσκοπος Καρπασίας είχε διεκδικήσει το θρόνο εξασφαλίζοντας ποσοστό 5%.

Άλλος εν δυνάμει υποψήφιος είναι και ο Επίσκοπος Μεσαορίας Γρηγόριος με τον οποίο επίσης επικοινωνήσαμε. Αν και δεν θέλησε να ξεκαθαρίσει πλήρως τη θέση του, ανέφερε πως είναι στρατιώτης της Εκκλησίας και κατά συνέπεια στη διάθεσή της. «Όμως, ανεξαρτήτως της επιθυμίας του οποιουδήποτε, η τελική απόφαση ανήκει στην Ιερά Σύνοδο και όλοι μας οφείλουμε να υπακούμε στις όποιες επιλογές και αποφάσεις της», είπε.

Στους εν δυνάμει υποψηφίους, φαίνεται να συγκαταλέγεται, υπό προϋποθέσεις, και ο αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου Αρχιμανδρίτης Γιώργος Χριστοδούλου, ο οποίος ωστόσο, δεν πληροί τα χρόνια που απαιτούνται για να αναδειχθεί Μητροπολίτης. Σημειώνεται, ότι προχειρίστηκε σε Αρχιμανδρίτη από τον εκλιπόντα Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο το έτος 2020. Όταν εγείραμε τη συγκεκριμένη πτυχή σε εκκλησιαστικούς κύκλους, εκφράστηκε η θέση πως η Ιερά Σύνοδος θα μπορούσε «κατ’ οικονομίαν» να τον συμπεριλάβει στους υποψηφίους.