Έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου ζητά η Δημοτική Ομάδα ΔΗΣΥ Αμαθούντας αναφορικά με την κατάρρευση πολυκατοικίας στη Γερμασόγεια.

Η ανακοίνωση

Μετά το τραγικό γεγονός της κατάρρευσης πολυκατοικίας στη Γερμασόγεια, εγείρονται σοβαρά και κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τόσο την ασφάλεια των πολιτών όσο και τη θεσμική λειτουργία του Δήμου.

Ως Δημοτική Ομάδα, θεωρούμε αυτονόητο ότι θα έπρεπε ήδη να είχε συγκληθεί έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να υπάρξει πλήρης ενημέρωση, αξιολόγηση των δεδομένων και συντονισμός ενεργειών.

Αντί αυτού, παρακολουθούμε τις εξελίξεις μέσα από δημοσιεύματα του Τύπου.

Διαβάζουμε ότι έχει ετοιμαστεί και αποσταλεί κατάλογος επικίνδυνων οικοδομών του Δήμου προς τον ΕΟΑ, χωρίς ποτέ το Δημοτικό Συμβούλιο να έχει ενημερωθεί ή να γνωρίζει ποιες οικοδομές περιλαμβάνονται σε αυτόν.

Την ίδια ώρα, πληροφορούμαστε ότι διεξάγονται έρευνες, με Δημοτικούς Συμβούλους, Αντιδημάρχους και διοικητικό προσωπικό να δίνουν καταθέσεις στην Αστυνομία — και όλα αυτά χωρίς καμία θεσμική ενημέρωση προς το Σώμα.

Είναι αδιανόητο, σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία, το ανώτατο συλλογικό όργανο του Δήμου να βρίσκεται σε πλήρη άγνοια για τα τεκταινόμενα.

Διερωτόμαστε εύλογα:

Πότε επιτέλους θα ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο; Ποιος λαμβάνει αποφάσεις και με ποια διαδικασία;

Καλούμε τον Δήμαρχο, έστω και την ύστατη στιγμή, να αναλάβει τις ευθύνες του και να προχωρήσει άμεσα στη σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης, με πλήρη, υπεύθυνη και διαφανή ενημέρωση προς όλα τα μέλη του Συμβουλίου.

Η διαφάνεια, η θεσμική λειτουργία και η ασφάλεια των πολιτών δεν μπορούν να λειτουργούν αποσπασματικά, ούτε να ενημερώνονται μέσα από τρίτους.