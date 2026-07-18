Χάθηκε ο ήλιος το πρωί του Σαββάτου στην ευρύτερη περιοχή της Μόσχας, μετά από νέα ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, η οποία προκάλεσε μεγάλες πυρκαγιές και πυκνά σύννεφα μαύρου καπνού, ορατά από χιλιόμετρα μακριά.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν έναν ουρανό σχεδόν ολοκληρωτικά καλυμμένο από καπνό, με χρήστες να σχολιάζουν ότι «ο ήλιος δεν φαίνεται καν». Οι εικόνες έχουν γίνει viral, αποτυπώνοντας το μέγεθος των πυρκαγιών που ξέσπασαν μετά τις εκρήξεις.

The sun is not even visible: Moscow region in Russia was covered by thick black smoke after a strike on an oil refinery.



Apocalyptic footage. pic.twitter.com/AThjxg7cwP July 18, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος των ουκρανικών drones ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο κέντρο logistics της Wildberries, του μεγαλύτερου ομίλου ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρωσία, που βρίσκεται στην περιφέρεια της Μόσχας. Το συγκρότημα τυλίχθηκε στις φλόγες, με βίντεο να δείχνουν ολόκληρο το κτίριο να καίγεται και τεράστιες στήλες μαύρου καπνού να υψώνονται πάνω από την περιοχή. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 7 εργαζόμενοι και τραυματίστηκαν 24.

Dziś rano ukraińskie drony szturmowe skutecznie zaatakowały drugie co do wielkości centrum realizacji zamówień rosyjskiego giganta e-commerce Wildberries, położone w okolicach Moskwy.



Na nagraniu widać obiekt całkowicie objęty płomieniami, nad którym unoszą się potężne kłęby… pic.twitter.com/EuIWvMS65c July 18, 2026

🇺🇦🇷🇺 After hammering Russian ships in the Black Sea and torching Putin's oil depots and refineries, Ukrainian drones have now struck the second-largest warehouse of Russia's e-commerce giant, Wildberries.



This isn't just about tanks and trenches anymore.



Ukraine is now going… pic.twitter.com/VnMZRtSaiY — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 18, 2026

Παράλληλα, αναφέρθηκαν πλήγματα και σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, με εικόνες από την περιοχή να δείχνουν πυκνό καπνό να καλύπτει τον ουρανό. Ρωσικά μέσα ενημέρωσης και χρήστες των social media δημοσίευσαν βίντεο από τις μεγάλες πυρκαγιές, ενώ οι τοπικές αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει το πλήρες μέγεθος των ζημιών.

Ο Ζελένσκι ανέλαβε ουσιαστικά την ευθύνη

Λίγες ώρες αργότερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε στις επιθέσεις με ανάρτησή του, υποστηρίζοντας ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν με επιτυχία στρατηγικούς στόχους βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια.

Όπως ανέφερε, «οι επιχειρήσεις μεγάλης εμβέλειας απέδωσαν σε τρεις διαφορετικούς τομείς», επισημαίνοντας ότι καταστράφηκαν δύο μεγάλα κέντρα logistics στις περιφέρειες της Μόσχας και του Ταμπόφ, σε αποστάσεις άνω των 500 και σχεδόν 700 χιλιομέτρων από τη γραμμή του μετώπου.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνταν από τη Ρωσία για την προμήθεια εξαρτημάτων που υπόκεινται σε διεθνείς κυρώσεις και προορίζονταν για την παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και για εξοπλισμό πλοήγησης. Ο Ζελένσκι έκανε επίσης λόγο για πλήγμα σε πετρελαϊκή εγκατάσταση, αλλά και για επιθέσεις ουκρανικών όπλων μέσης εμβέλειας εναντίον στόχων στη Θάλασσα του Αζόφ, στη Μαύρη Θάλασσα και στην κατεχόμενη Κριμαία.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Ουκρανός πρόεδρος συνεχάρη τις Δυνάμεις Μη Επανδρωμένων Συστημάτων, τις Ειδικές Δυνάμεις, τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας, την Υπηρεσία Ασφαλείας (SBU) και τη Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών, κάνοντας λόγο για «ακριβή και άριστα συντονισμένη εκτέλεση των επιχειρήσεων».

Today, our long-range sanctions worked across three areas on Russian territory, as well as on our temporarily occupied land and at sea. In particular, in response to Russian strikes on our civilian infrastructure and on our cities and communities, two major logistics facilities… pic.twitter.com/oK87chn24u — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 18, 2026

Οι επιθέσεις αποτελούν ακόμη ένα επεισόδιο στην κλιμακούμενη εκστρατεία της Ουκρανίας εναντίον στρατηγικών ενεργειακών, βιομηχανικών και εφοδιαστικών υποδομών στο εσωτερικό της Ρωσίας, με το Κίεβο να επιχειρεί να πλήξει κρίσιμες αλυσίδες ανεφοδιασμού του ρωσικού στρατού, μακριά από τη γραμμή του μετώπου.

protothema.gr