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Ναυάγιο φέρι μποτ σημειώθηκε στα ανοικτά του Βανουάτου στον νότιο Ειρηνικό, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και περισσότεροι από 30 να αγνοούνται.

Το πλοίο, MV Matui, είχε αποπλεύσει την Παρασκευή από το νησί Σάντο με προορισμό το νησί Αμπάε, μεταφέροντας περισσότερους από 40 επιβάτες και μέλη πληρώματος. Το ταξίδι πραγματοποιήθηκε υπό ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με πολύ τρικυμιώδη θάλασσα, όμως το πλοίο δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τους αγνοούμενους

Σε ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού του Βανουάτου, Τζόθαμ Νάπατ, εκφράζεται η συμπαράσταση στις οικογένειες των θυμάτων, ενώ επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, 15 από τους επιβαίνοντες θεωρείται ότι είναι ζωντανοί, ενώ έχει ανασυρθεί μία σορός. «Πάνω από 30 άνθρωποι αγνοούνται στη θάλασσα», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Έρευνα για πιθανή αμέλεια

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του ναυαγίου και το ενδεχόμενο αμέλειας.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, η τραγωδία φαίνεται να συνδέεται με τους ισχυρούς ανέμους και τη μη τήρηση των προειδοποιήσεων για τις θαλάσσιες συνθήκες. Εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο αμέλειας, μεταξύ άλλων και πιθανής υπερφόρτωσης του πλοίου.

Το Κέντρο Συντονισμού Θαλάσσιας Διάσωσης στη Νουμέα της Νέας Καληδονίας συνδράμει στις επιχειρήσεις εντοπισμού των αγνοουμένων, ενώ το πρωί της Κυριακής αναπτύχθηκε στην περιοχή αεροσκάφος των Γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων.

ertnews.gr