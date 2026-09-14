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Είκοσι πέντε χρόνια μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, οι ανθρώπινες ιστορίες που συνδέονται με εκείνη την ημέρα εξακολουθούν να συγκλονίζουν. Ανάμεσά τους και αυτή που ακολουθεί, για έναν άνθρωπο που δεν είχε σχέση με τους Δίδυμους Πύργους.

Η Αλίσια Εστεβέ Χεντ απασχόλησε τα διεθνή μέσα ως Τάνια Χεντ. Χάρη στην μεγαλειώδη φαντασία της έπλασε έναν ρόλο και παρουσιάστηκε ως θύμα της 11ης Σεπτεμβρίου, στήνοντας ένα απόλυτα κινηματογραφικό στόρι βγαλμένο από ταινία.

Ποια ήταν στην πραγματικότητα η Αλίσια Εστεβέ Χεντ

Η Αλίσια Εστεβέ Χεντ γεννήθηκε στη Βαρκελώνη στις 31 Ιουλίου 1973, σπούδασε και μεγάλωσε σε ένα αξιοπρεπές οικογενειακό περιβάλλον. Η μητέρα της Βρετανίδα, εξ ου και η άριστη γνώση των αγγλικών και η ίδια απομακρύνθηκαν από την υπόλοιπη οικογένεια όταν αποκαλύφθηκε ότι ο πατέρας και ο αδελφός της ενεπλάκησαν σε μια οικονομική απάτη με πλαστά γραμμάτια που συγκλόνισε την Καταλονία στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

This woman claimed to be a survivor of the 911 attacks at the WTC under the name Tania Head. She joined the WTC Survivors' Network support group, later becoming its president, and was frequently mentioned in media reports. Her story was truly inspiring but one thing was wrong,… pic.twitter.com/wZWxrMkpCz November 6, 2025

Το αν συνδέεται το οικογενειακό σκάνδαλο με τη μελλοντική απάτη που έστησε η ίδια, δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ, ωστόσο άνρθωποι από το περιβάλλον της είχαν αποκαλύψει ότι είχε την τάση να αφηγείται ασυνήθιστα περιστατικά και μυστηριώδεις ερωτικές σχέσεις, τις οποίες οι άλλοι δεν μπορούσαν ποτέ να επιβεβαιώσουν.

Πώς ξεκίνησαν όλα

Το 2001 η Αλίσια σπούδαζε στην ESADE. Οι συμφοιτητές της δεν θυμούνται να είχε επιστρέψει από τη Νέα Υόρκη καμένη, τραυματισμένη ή χήρα. Παρακολούθησε τα μαθήματα μετά τις επιθέσεις και συνέχισε το πρόγραμμα μέχρι το 2002. Εκείνη την 11η Σεπτεμβρίου είδε την καταστροφή όπως την είδαμε εκατομμύρια άνθρωποι: από μακριά.

La mujer española que fingió sobrevivir al 11-S pero estaba en Barcelona: la historia real detrás de 'La superviviente' | Por Philipp Engel (@Lafleur3) https://t.co/OvcFxfM6Sx September 11, 2026

Αξιοπώντας τη δύναμη και ανωνυμία του διαδικτύου, που τότε αποκτούσε σιγά σιγά ισχύ, έφτιαξε μια πλαστή «ταυτότητα», μπαίνοντας σε ομάδες και φόρουμ για τους επιζώντες της 11ης Σεπτεβρίου. Αρχικά άκουγε. Έπειτα συμμετείχε στις συζητήσεις. Στη συνέχεια δημιούργησε τη δική της διαδικτυακή ομάδα.

Σύμφωνα με τους δημιουργούς του νέου ντοκιμαντέρ La superviviente, οι ομάδες υποστήριξης και τα εργαστήρια στα οποία συμμετείχε λειτούργησαν, στην πράξη, και ως ένας χώρος όπου μπορούσε να τελειοποιεί τον χαρακτήρα της.

Το μεγαλοφυές σχέδιο της παίρνει σάρκα και οστά

Στη Νέα Υόρκη ταξίδεψε το 2003, δύο χρονιά μετά το τρομοκρατικό χτύπησα στη διαρκεια του οποίου υποτήριζε ότι ήταν παρούσα και κινδύνεψε να πεθάνει. Το 2004, ο Gerry Bogacz, ένας από τους ιδρυτές του World Trade Center Survivors’ Network, έμαθε για εκείνη τη γυναίκα που διηύθυνε μια διαδικτυακή ομάδα επιζώντων. Μετά από μήνες αλληλογραφίας, οι δύο πρωτοβουλίες ενώθηκαν. Η ομάδα αυτή στόχευε να αναδείξει ότι μόνο τα θυματα και τους συγγενείς που έμειναν πίσω, αλλά και όσους κατάφεραν να σωθούν και να βγουν από τα χαλάσματα των Πύργων. Εκεί ήταν που στήριξε και την απάτη της η Αλίσια.

Durante años, Tania Head fue una de las supervivientes más conocidas del 11-S. Presidió una red de víctimas, dio entrevistas, acompañó visitas por la Zona Cero y contó cómo había escapado de la Torre Sur.



Pero nunca estuvo allí.



En 2007, una investigación de The New York Times… pic.twitter.com/vkQI2SA6qQ — TRT Español (@trt_espanol) September 9, 2026

Ένα καλογραμμένο σενάριο

Σύμφωνα με την αφήγησή της, η Τάνια (η ηρωίδα που είχε πλάσει) βρισκόταν στον 78ο όροφο του Νότιου Πύργου τη στιγμή που η πτήση 175 προσέκρουσε στο κτίριο, μεταξύ του 77ου και του 85ου ορόφου, στις 9:03 το πρωί. Εάν η ιστορία της ήταν αληθινή, θα ανήκε στους ελάχιστους ανθρώπους που κατάφεραν να διαφύγουν από την περιοχή της πρόσκρουσης ή από κάποιον υψηλότερο όροφο.

Η ίδια υποστήριζε ότι περίμενε το ασανσέρ όταν το αεροπλάνο χτύπησε τον πύργο. Από τη φωτιά υπέστη σοβαρά εγκαύματα στο χέρι, ενώ τα ρούχα της τυλίχθηκαν στις φλόγες. Περιέγραφε ότι στη συνέχεια κινήθηκε μέσα σε πυκνούς καπνούς, συντρίμμια και νεκρούς, μέχρι που ένας βαριά τραυματισμένος άνδρας τής παρέδωσε τη βέρα του, ζητώντας της να τη δώσει στη σύζυγό του.

Στην ιστορία της εμφανιζόταν και ο Welles Crowther, ο 24χρονος που έγινε γνωστός ως «ο άνδρας με το κόκκινο μαντίλι». Ο Crowther πράγματι βοήθησε αρκετούς ανθρώπους να εγκαταλείψουν τον Νότιο Πύργο πριν χάσει τη ζωή του. Η Τάνια ισχυριζόταν πως ήταν εκείνος που τη βοήθησε να σωθεί.

Η ιστορία της τα είχε όλα. Μία επιζήσασα, χτυπημένη, χήρα και κάτοχος ενός μοναδικού αντικειμένου θύματος μπορούσε να πείσει ακόμη και τον πιο αυστηρό κριτή κινηματογράφου.

Η Αλίσια δεν έμεινα απλά στο σενάριο της ιστορίας, αλλά πέρασε και σε πράξεις. Εργαζόταν χωρίς αμοιβή, έκανε δωρεές και βοήθησε να μετατραπεί το δίκτυο σε μια αποτελεσματική φωνή. Υπερασπίστηκε την αναγνώριση των πολιτών που επέζησαν και κατάφερε να συμπεριληφθούν σε τελετές από τις οποίες μέχρι τότε αποκλείονταν. Ορισμένοι από τους πρώην συνεργάτες της αναγνώρισαν αργότερα ότι, κατά τη διάρκεια της προεδρίας της, επιτέλεσε σημαντικό έργο. Μιλούσε σε διαλέξεις Πανεπιστημίων και δημοσιογράφους και απασχόλησε τα φώτα της δημοσιότητας για πολλά χρόνια.

Τι κρύβονταν πίσω από την απάτη της

Η Αλίσια δεν φαίνεται να επιδίωξε οικονομική αποζημίωση και δεν κατηγορήθηκε για οικονομική απάτη. Αρνήθηκε βοήθεια που της προσφέρθηκε ως θύμα και διέθεσε δικούς της πόρους για την ομάδα. Το όφελός της ήταν διαφορετικού είδους: η αίσθηση του ανήκειν, η αποδοχή, η κεντρική θέση, το ηθικό κύρος. Ήθελε να είναι απαραίτητη.

Η αρχή του τέλους

Τον Σεπτέμβριο του 2007, οι δημοσιογράφοι των New York Times Ντέιβιντ Γ. Ντάνλαπ και Σερζ Φ. Κοβαλέσκι επιχείρησαν να επαληθεύσουν την ιστορία της Τάνια Χεντ. Η έρευνά τους αποκάλυψε γρήγορα σοβαρές αντιφάσεις: ούτε το Harvard ούτε το Stanford είχαν στοιχεία για εκείνη, η εργοδότρια της δεν επιβεβαίωνε την εργασιακή της σχέση, ενώ δεν υπήρχαν νοσοκομειακά αρχεία που να επιβεβαιώνουν τους τραυματισμούς της.

La impostora Alicia Esteve: de víctima del 11-S a enemiga pública número 1 de Nueva York.



Por @beaosa https://t.co/FBsPjwFbhU — Artículo 14 (@articulo14_es) September 11, 2026

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2007, οι New York Times δημοσίευσαν το αποκαλυπτικό άρθρο «In a 9/11 Survival Tale, the Pieces Just Don’t Fit». Δύο ημέρες αργότερα, η La Vanguardia αποκάλυψε την πραγματική της ταυτότητα: ήταν η Αλίσια Εστεβέ Χεντ από τη Βαρκελώνη και την 11η Σεπτεμβρίου βρισκόταν στην Ισπανία.

Η Χεντ δεν παραδέχθηκε δημόσια την απάτη ούτε έδωσε εξηγήσεις. Αποχώρησε από τη Νέα Υόρκη και κράτησε σιωπή.

Si no conocen a Tania Head, se las presento. Aunque, en realidad, se llama Alicia Esteve Head, una española que es recordada mundialmente por haberse inventado una de las mentiras más grandes y elaboradas sobre los atentados del 11 de septiembre de 2001. pic.twitter.com/gR51oDDmXu — OyeEtaVaina (@OyeEtaVaina1) September 11, 2026

Στο σήμερα

Τον Φεβρουάριο του 2008, μέλη του δικτύου έλαβαν email από ισπανικό λογαριασμό που ανέφερε ψευδώς ότι η Αλίσια είχε αυτοκτονήσει. Τρία χρόνια αργότερα, ο σκηνοθέτης Angelo J. Guglielmo Jr. την εντόπισε στη Νέα Υόρκη, όμως εκείνη απέφυγε να δώσει εξηγήσεις. Το 2012 κυκλοφόρησαν το βιβλίο και το ντοκιμαντέρ The Woman Who Wasn’t There για την υπόθεσή της.

Η Αλίσια απολύθηκε από την ασφαλιστική εταιρεία όπου εργαζόταν στη Βαρκελώνη και αργότερα δημιούργησε μικρή επιχείρηση ανακαινίσεων. Σήμερα φέρεται να ζει στη Βαρκελώνη.

Φέτος η ιστορία της μεταφέρεθηκε ξανά στην οθόνη με το ισπανικό ντοκιμαντέρ La superviviente. Η Αλίσια δεν εμφανίζεται στην ταινία, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει σε πλήρη δημόσια ομολογία για την απάτη.

Tania's real name was Alicia Esteve Head, a Spanish woman who was not even in the United States on September 11, 2001.



Her detailed story of escaping the South Tower and losing her fiancé in the North Tower was entirely fabricated.



She now lives quietly in Barcelona. Weird… pic.twitter.com/0iTi14XBj0 — Tortured History (@TorturedHistory) November 7, 2025

Το ντοκιμαντέρ έκανε πρεμιέρα στους ισπανικούς κινηματογράφους στα τέλη Αυγούστου και προβλήθηκε από την 3Cat στις 8 Σεπτεμβρίου 2026. Η 3Cat αναφέρει ότι είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα της μέχρι 18 Σεπτεμβρίου.

Η Τάνια Χεντ έμεινε για χρόνια «παγιδευμένη» σε μια τραγωδία που δεν έζησε ποτέ. Παρουσιάστηκε ως επιζήσασα της 11ης Σεπτεμβρίου, υιοθετώντας τις ιστορίες και τις μνήμες ανθρώπων που είχαν πράγματι βρεθεί στους Δίδυμους Πύργους.

Δεν υπάρχει αξιόπιστη δημόσια ψυχιατρική διάγνωση για την Αλίσια Εστεβέ Χεντ. Τα στοιχεία δείχνουν σκόπιμη εξαπάτηση και κατασκευή μιας ψεύτικης ταυτότητας, χωρίς όμως να γνωρίζουμε με βεβαιότητα τα κίνητρά της. Η ανάγκη για αναγνώριση και αποδοχή είναι πιθανές εξηγήσεις, αλλά παραμένουν υποθέσεις.

huffingtonpost.gr, με πληροφορίες από euronews.com και hypermediamagazine.com