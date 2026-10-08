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Τουλάχιστον 28 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων πέντε παιδιά, σκοτώθηκαν και άλλοι 118 τραυματίστηκαν από τη μαζική ρωσική αεροπορική επίθεση που έπληξε την Ουκρανία την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Η Μόσχα εξαπέλυσε δεκάδες πυραύλους και drones εναντίον στόχων σε 12 περιφέρειες, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να κατηγορεί τη Ρωσία ότι επιλέγει συνειδητά τον «απόλυτο τρόμο» και να χαρακτηρίζει την επίθεση «δώρο» για τα 74α γενέθλια του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος κατήγγειλε ότι οι ρωσικές δυνάμεις πλήττουν εσκεμμένα «συνηθισμένες πόλεις, τη συνηθισμένη ζωή», χρησιμοποιώντας πυραύλους «εναντίον του λαού μας, των παιδιών μας».

Όπως ανέφερε, στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 70 πύραυλοι, μεταξύ των οποίων πολλοί βαλλιστικοί, καθώς και δεκάδες μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα κρούσης.

Overall, 25 people were killed in this massive Russian strike on Ukraine. One hundred people were injured. It was a combined attack, involving many ballistic and cruise missiles, as well as “shaheds.” This is the kind of “gift” Putin gave himself for his birthday.



Ukrainian… pic.twitter.com/9TwWOvx61E — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 7, 2026

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε πέντε βαλλιστικούς πυραύλους, 39 πυραύλους κρουζ και 117 drones, από τα οποία τα 38 ήταν αεριωθούμενα.

Στο στόχαστρο οι ενεργειακές υποδομές

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, μεταξύ των βασικών στόχων της ρωσικής επίθεσης ήταν και οι ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας.

Work to clear the rubble is ongoing at the site of a Russian missile strike on a residential building in Pryluky. As of now, 18 people have been reported killed, four of them children: Oleksandr, Kyrylo, and Serhii, who were only one year old, and eight-year-old Maksym. My… pic.twitter.com/KcZG2eOCDC October 7, 2026

Μεγάλο τμήμα του Κιέβου παρέμενε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα το βράδυ της Τετάρτης, ενώ στην ουκρανική πρωτεύουσα καταγράφηκαν τέσσερις νεκροί, σύμφωνα με τον δήμαρχο Βιτάλι Κλίτσκο.

Καθώς ο χειμώνας πλησιάζει, οι ουκρανικές αρχές ανησυχούν ότι η Μόσχα ενδέχεται να επαναλάβει την τακτική του 2025, όταν πραγματοποιούσε αλλεπάλληλα πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής ενέργειας.

Οι ουκρανικές αρχές υποστηρίζουν ότι η Ρωσία επιχειρεί συστηματικά να πλήξει τις υποδομές της χώρας, καθώς, κατά την εκτίμησή τους, δεν καταφέρνει να σημειώσει τις επιδιωκόμενες προελάσεις στα μέτωπα.

Ουκρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Ρωσία

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε παράλληλα στη «δίκαιη ανταπόδοση» των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, λέγοντας ότι επλήγησαν, μεταξύ άλλων, δύο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στις ρωσικές περιοχές Περμ και Σαμάρα.

Η Μόσχα, από την πλευρά της, ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έθεσαν στο στόχαστρο κυρίως ουκρανικές εγκαταστάσεις παραγωγής πυραύλων και drones.

Η νέα μεγάλης κλίμακας επίθεση σημειώνεται ενώ η Ουκρανία αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε πυρομαχικά για την αντιαεροπορική της άμυνα.

Ιδιαίτερο πρόβλημα αποτελεί η διαθεσιμότητα πυραύλων αναχαίτισης για τα αμερικανικής κατασκευής συστήματα Patriot, τα οποία αποτελούν το βασικό μέσο της Ουκρανίας για την αντιμετώπιση ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων.

protothema.gr