Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν από την Κόστα Ρίκα διατήρησε την πρώτη θέση στην 5η άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την επιλογή του επόμενου Γενικού Γραμματέα, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, υπό την ελληνική προεδρία.

Ωστόσο, η υποχώρηση της υποστήριξης προς την υποψηφιότητά της και η αύξηση των αρνητικών ψήφων καταδεικνύουν ότι δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί συναίνεση μεταξύ των 15 μελών του Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τα ανεπίσημα αποτελέσματα, η Γκρίνσπαν συγκέντρωσε εννέα θετικές ψήφους και έξι αρνητικές, χωρίς καμία ουδέτερη ψήφο. Στην προηγούμενη ψηφοφορία, στις 29 Σεπτεμβρίου, είχε συγκεντρώσει δέκα θετικές, τρεις αρνητικές και δύο ουδέτερες ψήφους. Παρά το γεγονός ότι παραμένει στην πρώτη θέση, η αύξηση των αρνητικών ψήφων από τρεις σε έξι αποτυπώνει τις δυσκολίες που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η υποψηφιότητά της.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι, από την Αργεντινή, με έξι θετικές, επτά αρνητικές και δύο ουδέτερες ψήφους. Ο Γκρόσι υποχώρησε από τις οκτώ θετικές ψήφους που είχε εξασφαλίσει στην τέταρτη ψηφοφορία, διατηρώντας ωστόσο τη δεύτερη θέση στη νέα κατάταξη.

Η Κάρολιν Ροντρίγκες Μπιρκέτ από τη Γουιάνα σημείωσε σημαντική υποχώρηση, συγκεντρώνοντας πέντε θετικές, εννέα αρνητικές και μία ουδέτερη ψήφο, έναντι οκτώ θετικών και έξι αρνητικών στην προηγούμενη διαδικασία.

Ο πρώην πρόεδρος της Σενεγάλης Μακί Σαλ συγκέντρωσε πέντε θετικές και δέκα αρνητικές ψήφους, ενώ ο Ολάρα Οτούνου από την Ουγκάντα έλαβε τρεις θετικές και δώδεκα αρνητικές.

Η Μαρία Φερνάντα Εσπινόσα από τον Ισημερινό συγκέντρωσε τρεις θετικές, εννέα αρνητικές και τρεις ουδέτερες ψήφους. Η Ιβόν Α-Μπάκι, επίσης από τον Ισημερινό, δεν εξασφάλισε καμία θετική ψήφο, συγκεντρώνοντας δεκατέσσερις αρνητικές και μία ουδέτερη.

Η διαδικασία υπό την ελληνική προεδρία

Η 5η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον Οκτώβριο, με τη Μόνιμη Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβυ Αγλαΐα Μπαλτά, να ασκεί καθήκοντα προέδρου του Συμβουλίου.

Η Ελληνίδα διπλωμάτης επιβεβαίωσε την ολοκλήρωση της διαδικασίας, επισημαίνοντας ότι «ο πέμπτος γύρος των άτυπων ψηφοφοριών πραγματοποιήθηκε» και ότι κάθε υποψήφιος θα ενημερωθεί για τα αποτελέσματά του μέσω της Μόνιμης Αντιπροσωπείας του κράτους που υπέβαλε την υποψηφιότητά του.

Τα αποτελέσματα δεν δημοσιοποιούνται επισήμως από το Συμβούλιο Ασφαλείας, σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική, ωστόσο, όπως και στους προηγούμενους γύρους, διέρρευσαν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Το ενδεχόμενο μετάβασης σε ψηφοδέλτια διαφορετικού χρώματος

Η 5η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε με την ίδια διαδικασία που ακολουθήθηκε στους προηγούμενους τέσσερις γύρους, χωρίς να γίνεται διάκριση μεταξύ των ψήφων των πέντε μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας και των δέκα εκλεγμένων μελών.

Κάθε μέλος καλείται να δηλώσει για κάθε υποψήφιο μία από τρεις επιλογές: «ενθάρρυνση», «αποθάρρυνση» ή «χωρίς γνώμη».

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο ενδεχόμενο μετάβασης σε ψηφοδέλτια διαφορετικού χρώματος(σύμφωνα με πληροφορίες την επόμενη εβδομάδα), τα οποία θα επιτρέψουν να διαπιστωθεί εάν κάποιος από τους υποψηφίους αντιμετωπίζει την αντίθεση ενός ή περισσότερων μονίμων μελών, δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας, της Κίνας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η διάκριση αυτή θεωρείται κρίσιμη, καθώς για να εγκριθεί η σύσταση του Συμβουλίου Ασφαλείας προς τη Γενική Συνέλευση απαιτούνται τουλάχιστον εννέα θετικές ψήφοι και να μην ασκηθεί βέτο από μόνιμο μέλος.

Η σημαντική αύξηση των αρνητικών ψήφων για ορισμένους από τους επικρατέστερους υποψηφίους, σε συνδυασμό με την απουσία συναίνεσης, ενισχύει το ενδιαφέρον για τις επόμενες κινήσεις των μελών του Συμβουλίου.

Η επιλογή του νέου Γενικού Γραμματέα

Σύμφωνα με το άρθρο 97 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, ο Γενικός Γραμματέας διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση κατόπιν σύστασης του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Οι άτυπες ψηφοφορίες δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα, αλλά αποσκοπούν στην αποτύπωση των συσχετισμών και στη διερεύνηση της δυνατότητας διαμόρφωσης συναίνεσης γύρω από συγκεκριμένο υποψήφιο.

Η φετινή διαδικασία εξελίσσεται με βραδύτερους ρυθμούς σε σύγκριση με εκείνη του 2016, όταν το Συμβούλιο Ασφαλείας είχε υιοθετήσει στις 6 Οκτωβρίου την απόφαση 2311, προτείνοντας τον Αντόνιο Γκουτέρες για τη θέση του Γενικού Γραμματέα.

ertnews.gr