Γιατροί και εμπειρογνώμονες χαρακτηρίζουν «αδιανόητο» και «περίεργο» το γεγονός ότι η επιθετική μορφή καρκίνου του προστάτη του τέως προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, δεν εντοπίστηκε νωρίτερα.

Το γραφείο του 82χρονου τέως προέδρου ανακοίνωσε τη διάγνωση την Κυριακή, αναφέροντας ότι ο Μπάιντεν πάσχει από μια ιδιαίτερα επιθετική μορφή καρκίνου του προστάτη.

Η διάγνωση ήρθε λίγες ημέρες αφότου οι γιατροί εντόπισανέναν «μικρό όζο» στον προστάτη του.

Πολλοί αξιωματούχοι εξέφρασαν ειλικρινή ανησυχία για τον τέως πρόεδρο, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι ο ίδιος και η Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ, εύχονται στον Τζο Μπάιντεν «γρήγορη και επιτυχημένη ανάρρωση».

Στο άκουσμα της είδησης, ορισμένοι από τους κορυφαίους γιατρούς των ΗΠΑ διερωτήθηκαν πώς ένας πρώην πρόεδρος θα μπορούσε να διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη σε προχωρημένο στάδιο, καθώς μπορεί να ανιχνευθεί νωρίς με τις συνήθεις εξετάσεις αίματος που συνιστώνται για όλους τους άνδρες άνω των 50 ετών, μεταδίδει η Daily Mail.

Στο διαδίκτυο και στον αμερικανικό Τύπο, κυρίως τον συντηρητικό, έχει ξεσπάσει μια συζήτηση γύρω από μια προσπάθεια συγκάλυψης της πραγματικής κατάστασης της υγείας του Αμερικανού τέως προέδρου, ειδικά το διάστημα που ήταν υποψήφιος για μια δεύτερη προεδρική θητεία.

«Περίεργη» η διάγνωση του καρκίνου του Μπάιντεν

«Είναι αδιανόητο να μη διαγνώστηκε ο καρκίνος πριν εγκαταλείψει την προεδρία» έγραψε ο δρ Χάουι Φόρμαν, καθηγητής ακτινολογίας και βιοϊατρικής απεικόνισης, διαχείρισης της δημόσιας υγείας και οικονομικών στο πανεπιστήμιο του Yale. Σημείωσε ότι η εξέταση για το ειδικό προστατικό αντιγόνο θα είχε δείξει ότι είχε καρκίνο «για αρκετό καιρό πριν από αυτή τη διάγνωση».

Τον Φεβρουάριο του 2024, όταν ο Μπάιντεν ήταν ο επικρατέστερος υποψήφιος των Δημοκρατικών, ο επί σειρά ετών γιατρός του, δρ Κέβιν Ο’Κόνορ, τον έκρινε «ικανό να υπηρετήσει» μετά από μια εξέταση ρουτίνας στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed.

Ο Δρ Φόρμαν, ο ακτινολόγος του Γέιλ, σημείωσε ότι ο Μπάιντεν «πρέπει να έχει κάνει πολλές φορές στο παρελθόν τεστ PSA», ενώ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η διάγνωση του Μπάιντεν σε προχωρημένο στάδιο είναι «περίεργη».

Σε μια επόμενη ανάρτηση, ο γιατρός διερωτήθηκε αν ο Μπάιντεν «πραγματικά δεν έκανε ποτέ προληπτικό έλεγχο αυτά τα τελευταία δώδεκα χρόνια» ή αν είχε πάντα «φυσιολογικό PSA πριν από την ηλικία των 70 ετών;»

«Είναι, απλώς, τόσο περίεργο να ανακαλύπτεται αυτό με την οστική μετάσταση σε έναν άνδρα του αναστήματός του και με την πρόσβασή του στην περίθαλψη», κατέληξε ο Φόρμαν.

Ο ανώτερος ιατρικός αναλυτής του συντηρητικού Fox News, Δρ Μαρκ Σίγκελ, δήλωσε επίσης μπερδεμένος σχετικά με το πώς προέκυψε η διάγνωση του τέως προέδρου.

«Αυτό διαπιστώθηκε με εξέταση του προστάτη» δήλωσε ο Σίγκελ το βράδυ της Κυριακής, και συνέχισε: «Πολλές φορές βρίσκουμε μια αύξηση του ειδικού προστατικού αντιγόνου, του PSA, και στη συνέχεια το κυνηγάμε».

Σημείωσε, δηλαδή, ότι σύμφωνα με τη διαδικασία εξετάζει όλους τους άνδρες ασθενείς του άνω των 45 ετών για τη νόσο και μόλις μια εξέταση βγάλει αυξημένο PSA, τότε παραγγέλλει αυτόματα μια μαγνητική τομογραφία για τον ασθενή, μετά την οποία λαμβάνεται απόφαση για το αν θα γίνει βιοψία.

Στην περίπτωση του Μπάιντεν, οι γιατροί πραγματοποίησαν βιοψία μόνον όταν ισχυρίστηκε ότι αντιμετώπιζε προβλήματα ούρησης, κάτι που -σύμφωνα με τον Σίγκελ- αποτελεί ένδειξη ότι ο καρκίνος έχει ήδη εξαπλωθεί.

«Είμαι λίγο έκπληκτος που είναι σε τόσο προχωρημένο στάδιο. Θα ήταν πραγματικά περίεργο αν δεν έκαναν πολύ στενό έλεγχο σε αυτό το θέμα, διότι όλοι γνωρίζουν στην ιατρική κοινότητα ότι αυτός είναι ο καρκίνος στους άνδρες που τον προσέχεις πραγματικά» συνέχισε, και πρόσθεσε ότι ο Μπάιντεν είναι 82 ετών, «οπότε αυτό είναι ένας μεγάλος παράγοντας κινδύνου».

Είναι «ανήκουστο» να εντοπίστηκε τόσο αργά

Ομοίως, στο News Nation, ο ουρολόγος Δρ Ντέιβιντ Σάστερμαν δήλωσε ότι είναι «ανήκουστο» για κάποιον με το στάδιο καρκίνου του Μπάιντεν να μην το γνωρίζει εκ των προτέρων. «Είναι πολύ απίθανο κάποιος να κάνει ετήσιες εξετάσεις και να μην το προσέξει» είπε, προσθέτοντας ότι ο Μπάιντεν είναι ένας πρώην πρόεδρος που «λάμβανε φροντίδα τελευταίας τεχνολογίας».

«Είναι ασυνήθιστο να μαθαίνει κανείς ότι κάποιος έχει καρκίνο του προστάτη όταν παρακολουθείται ετησίως», δήλωσε ο Σάστερμαν.

«Το γεγονός ότι τον βρίσκουμε σε αυτό το στάδιο είναι ανήκουστο» σημείωσε, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν «σίγουρα στοιχεία ότι το γνώριζε αρκετό καιρό».

Ο Δρ Στίβεν Κουέι προχώρησε ακόμη περισσότερο, δηλώνοντας στο διαδίκτυο: «Είναι πολύ πιθανό να έφερε τη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του στον Λευκό Οίκο και ο αμερικανικός λαός να μην ήταν ενημερωμένος». Εξήγησε ότι ο καρκίνος του προστάτη είναι ο «ευκολότερος… να διαγνωστεί όταν ξεκινάει για πρώτη φορά, και να παρακολουθήσει κανείς την εξέλιξή του σε οστικές μεταστάσεις».

Τα σχόλια των ειδικών έγιναν καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ διερωτήθηκε αν πρόκειται για άλλη μια «συγκάλυψη» του τέως προέδρου.

Άλλοι διέδωσαν, επίσης, την ιδέα ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν μπορεί να συγκάλυψε τη διάγνωση του καρκίνου του ακόμη και την περίοδο της εκστρατείας επανεκλογής του.

Θεωρίες «συγκάλυψης»

«Πρόκειται για την πιο επικίνδυνη συγκάλυψη στην ιστορία της προεδρίας» έγραψε ο συντηρητικός σχολιαστής Μπένι Τζόνσον στο Χ, δείχνοντας το σημείωμα του Φεβρουαρίου του 2024, στο οποίο ο γιατρός του τέως προέδρου τον δήλωνε «ικανό να υπηρετήσει», όπως συνηθίζεται να ανακοινώνεται για κάθε υποψήφιο και εν ενεργεία πρόεδρο.

«Μου λέτε ότι οι καλύτεροι γιατροί και οι καλύτερες εξετάσεις στον κόσμο δεν ”βρήκαν” τον καρκίνο του Μπάιντεν σε όλα αυτά τα χρόνια των εξετάσεων; Ήταν κάθε ιατρική έκθεση ένα ψέμα; Για πόσο καιρό;»

Στη συνέχεια συνέχισε να ισχυρίζεται ότι όσοι βρίσκονταν στον Λευκό Οίκο του Μπάιντεν «γνώριζαν. Είπαν ψέματα. Το έκρυψαν. Για την εξουσία. Οι άνθρωποι πρέπει να λογοδοτήσουν γι’ αυτό».

Η είδηση για τη διάγνωση του καρκίνου του τέως προέδρου ακολουθεί και τον σάλο που προέκυψε με αφορμή την έκδοση ενός νέου βιβλίου των Τζέικ Τείπερ του CNN και του Άλεξ Τόμσον, που επικεντρώνεται αποκλειστικά στην πτώση του Μπάιντεν και τη φερόμενη προσπάθεια να κρυφτεί από το επιτελείο του η γνωστική του παρακμή κατά τη διάρκεια της προεδρίας του.

Το βιβλίο «Original Sin: President Biden’s Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again» θα κυκλοφορήσει στα ράφια των βιβλιοπωλείων στις ΗΠΑ αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Το επερχόμενο βιβλίο υποστηρίζει λεπτομερώς πως η επιδείνωση του Μπάιντεν προς το τέλος της θητείας του ήταν τόσο σοβαρή που κάποιοι βοηθοί άρχισαν να σταθμίζουν αν χρειαζόταν να χρησιμοποιεί αναπηρικό καροτσάκι σε κάποιο σημείο, εφόσον εκλεγόταν πρόεδρος ξανά. Οι συγγραφείς ισχυρίζονται ότι οι σύμβουλοι συζητούσαν αυτό το ενδεχόμενο κατ’ ιδίαν το 2023 και το 2024 και ζύγιζαν πώς θα το αποκρύψουν μέχρι να περάσει η ημέρα των εκλογών τον Νοέμβριο του 2024.

Ο Τζο Μπάιντεν θα λάβει τώρα πιθανότατα ορμονοθεραπεία, η οποία επιδιώκει να μπλοκάρει την παραγωγή τεστοστερόνης, καθώς η συγκεκριμένη ορμόνη μπορεί να βοηθήσει τον καρκίνο να αναπτυχθεί.

iefimerida.gr